Duplo homicídio é registrado em Morrinhos na madrugada deste domingo (23)

Dois homens foram mortos por disparos de arma de fogo na zona rural de Morrinhos, interior do Ceará, na madrugada deste domingo (23). As vítimas ainda não foram identificadas.

Uma terceira pessoa foi lesionada e encaminhada para uma unidade de saúde. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o crime ocorreu em via pública, na localidade de Itãns.

Veja também Segurança Governo acionará policiais de folga que quiserem atuar para conter casos de violência no CE Segurança Tentativa de chacina no Barroso: alvo teria deixado Areninha antes do crime, aponta investigação

Equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas para a ocorrência. A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) compareceu ao local

O caso está sendo acompanhado pela Delegacia Municipal de Marco.