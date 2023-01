Polícia e família procuram por jovem de 19 anos que saiu do trabalho com homem e desapareceu no CE

Uma jovem de 19 anos, identificada como Itamara Eny de Freitas, é procurada pela família e pela Polícia, no Interior do Ceará. Ela está desaparecida desde o último sábado (31), quando saiu do escritório em que trabalha junto de um homem, no Município de Morrinhos (a cerca de 205 km de distância de Fortaleza).

Equipes das polícias Civil do Ceará (PC-CE) e Militar do Ceará (PMCE) e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) realizam buscas há dois dias pela região, com ajuda de familiares.

Um dos pontos de busca por Itamara Eny é uma região de mata, na localidade de Oiticica, no município de Itarema, onde foi encontrada a motocicleta da jovem, no último domingo (1º).

Cunhado de Itamara, Matheus Nicolas Mendes Carvalho afirmou, em entrevista ao G1 Ceará, que a família acredita que Itamara foi sequestrada. Imagens de uma câmera de monitoramento mostram a jovem saindo do trabalho, na motocicleta dela, com um homem ainda não identificado, no último sábado (31).

Legenda: Um dos pontos de busca por Itamara Eny é uma região de mata, onde foi encontrada a motocicleta da jovem Foto: Reprodução

A mulher dirigia o automóvel, enquanto o homem ficou no garupa. Nenhum pertence do escritório em que Itamara trabalhava foi roubado.

Matheus Nicolas Mendes Carvalho Cunhado de Itamara Minutos antes de ela desaparecer, ela estava conversando normalmente com a irmã dela. Depois parou de responder e o celular deu desligado. Isso fez minha esposa estranhar e quando a gente buscou as câmeras descobrimos ela saindo do trabalho com esse homem."

O caso é investigado pela Delegacia Municipal de Bela Cruz, segundo a Polícia Civil do Ceará. "Os trabalhos policiais estão em andamento. Mais informações sobre o caso serão repassadas em momento oportuno para não atrapalhar as investigações", justificou a Instituição, em nota.

Como colaborar com a investigação

A PC-CE ressaltou que "a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia".

"As informações também podem ser encaminhadas para o telefone (88) 3663-1925, da Delegacia Municipal de Bela Cruz. O sigilo e o anonimato são garantidos", conclui a Polícia Civil.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil