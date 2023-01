Policial militar é autuado por tentativa de latrocínio após assaltar comércio em Paracuru

Um policial militar foi autuado em flagrante pelo crime de latrocínio tentado. O caso aconteceu em Paracuru, no Ceará, nesse sábado (31). A reportagem apurou que o PM assaltou um estabelecimento comercial e disparou contra o proprietário do local, que não foi atingido por vontade alheia a do atirador.

Populares acionaram a Polícia Militar do Ceará (PMCE) que atendeu a ocorrência e conseguiu capturar o suspeito. De acordo com a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos da Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD), a Delegacia de Assuntos Internos (DAI) ficou responsável pela autuação em flagrante.

"As investigações continuam no sentido de elucidar os fatos. A Controladoria instaurou, ainda, procedimento disciplinar na seara administrativa, estando este, atualmente, em trâmite", disse a CGD.

Por nota, a PMCE comunicou que o policial está recolhido no Presídio Militar à disposição da justiça.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail CADASTRAR