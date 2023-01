Investir em 'Inteligência' e intensificar policiamento nas divisas: planos para a Segurança no Ceará

Investimentos no setor de 'Inteligência' devem ser priorizados na atual gestão da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) do Ceará. Nesta quarta-feira (11), o recém-nomeado titular da Pasta, Samuel Elânio de Oliveira Júnior, falou sobre os planos para a Segurança em 2023 e destacou que o Governo objetiva "fortalecer trabalhos de investigação".

Samuel concedeu coletiva de imprensa durante reunião do secretariado, no Palácio da Abolição, presidida pelo governador Elmano de Freitas. Conforme Elânio, também é necessário "melhorar a atuação das Polícias nas divisas do Estado" e "cada vez mais marcar a presença do Estado nas áreas que causam mais problemas".

"Tudo isso vai fortalecer o que já vínhamos trabalhando, a 'Inteligência' com investigação. Temos mapeados todos os cantos do Ceará que nos causam mais problemas. A gente quer cada vez mais marcar a presença do Estado, seja através do Copac (Comando da Polícia Militar para Prevenção e Apoio às Comunidades), seja através de presença de operações e das ações integradas da Secretaria (da Segurança), com outras Secretarias", afirmou o secretário.

Sobre os assassinatos de mulheres registrados nos primeiros dias de 2023, Samuel Elânio ainda ponderou que é prioridade da gestão "enfrentar a violência contra grupos vulneráveis". Até a tarde desta quarta-feira (11), pelo menos 10 mulheres foram alvejadas a tiros no Estado.

CÂMERAS NOS UNIFORMES

A partir de fevereiro deste ano, os policiais penais do Ceará devem trabalhar portando uma câmera corporal para filmar as ações em serviço. Questionado se a medida também deve ser implementada aos policiais militares, o gestor disse que o Governo do Ceará estuda iniciar testes.

"O Governador sinalizou que queria fazer um teste, mas ainda não bateu o martelo. Acho que primeiro ele quer ver como é que vai ser na SAP e vai estudar com a gente como é que ele quer começar, com uma espécie de protótipo, um teste na Segurança Pública", disse Elânio.

NOMEAÇÃO

Samuel Elânio é delegado da Polícia Federal, com experiência em diversas operações policiais contra o crime organizado no Amapá, no Ceará e no Rio Grande do Norte. Seu trabalho nessa frente resultou nas apreensões de armamentos, nas prisões de suspeitos com elevado grau hierárquico dentro de grupos criminosos envolvidos em roubos a bancos no Nordeste.

Ele esteve como secretário executivo da pasta na gestão Camilo-Izolda desde 2021. Também foi chefe da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Superintendência da Polícia Federal no Ceará (DRE-CE), quando teve participação em prisões de chefes criminosos nacionais em outros países.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail CADASTRAR