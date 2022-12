Quem é Samuel Elânio, novo secretário da Segurança Pública do Ceará anunciado por Elmano

O governador eleito Elmano de Freitas (PT) começou a anunciar, nesta sexta-feira (23), o seu secretariado para o mandato que se inicia em 2023. Para a Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o escolhido foi Samuel Elânio, que é secretário executivo da pasta na gestão Camilo-Izolda desde 2021.

"Anuncio agora o novo secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Samuel Elânio. Desejo boa sorte e ótimo trabalho à frente da SSPDS", disse o gestor petista pelas redes sociais.

Elânio é delegado da Polícia Federal, com experiência em diversas operações policiais contra o crime organizado no Amapá, no Ceará e no Rio Grande do Norte. Seu trabalho nessa frente resultou nas apreensões de armamentos, nas prisões de suspeitos com elevado grau hierárquico dentro de grupos criminosos envolvidos em roubos a bancos no Nordeste.

Também foi chefe da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Superintendência da Polícia Federal no Ceará (DRE-CE), quando teve participação em prisões de chefes criminosos nacionais em outros países.

O novo secretário é graduado em Direito pela Universidade de Fortaleza (Unifor) e especialização em Direito e Processo Administrativo pela mesma instituição.

Secretariado

A previsão era de que todo o corpo auxiliar de Elmano fosse divulgado em conjunto na manhã desta sexta. O novo governador, contudo, cancelou a cerimônia de anúncio e informou que o faria, agora, pelas redes sociais.

Nesta tarde, os nomes do secretariado começaram a sair nas suas redes. A primeira confirmada foi Tânia Coelho, na Secretaria Estadual da Saúde (Sesa). Ela é, atualmente, secretária-executiva de Atenção à Saúde e Desenvolvimento Regional da pasta.

Além deles, Elmano divulgou a permanência de Mauro Albuquerque na Secretaria da Adminsitração Penitenciária. Ele é policial civil do Distrito Federal e especialista em segurança pública e gestão prisional.

Orçamento para 2023

Em 2023, Samuel Elânio terá um orçamento de R$ 4,6 bilhões - um incremento de 16,4% - para gerenciar na área.

Os recursos abarcam despesas com a Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Perícia Forense (Pefoce), Administração Penitenciária, entre outras. A PM concentra a maior parte das verbas, com previsão de R$ 2,3 bilhões. O valor é maior que o de 2022 em R$ 393 milhões e que o de 2021 em R$ 507 milhões.

O custeio da folha da Polícia Militar é a prioridade esmagadora do Orçamento da Segurança, com R$ 2 bilhões destinados ao pagamento de pessoal e encargos. Em relação a 2022, a previsão para custeio dos PMs subiu em R$ 340 milhões.