Elmano anuncia Tânia Mara Coelho na Secretária da Saúde; conheça a titular

O governador eleito do Ceará, Elmano de Freitas (PT), anunciou, oficialmente, nesta sexta-feira (23), o nome da primeira secretária do seu governo, que começa a partir de 1º de janeiro de 2023. A escolhida foi a médica Tânia Mara Silva Coelho, que irá comandar a Secretaria da Saúde (Sesa).

Tânia Mara Silva Coelho é médica formada pela UFC. Possui residência em Infectologia e especialização em Medicina do Viajante pelo Royal College of Glasgow, na Escócia, e especialização em Gestão das Clínicas pelo Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Ela é mestranda em Saúde Pública pela UFC.

Foi superintendente da Rede Hospitalar da Sesa, além de diretora clínica, técnica e geral do Hospital São José (HSJ). É a atual secretária-executiva de Atenção à Saúde e Desenvolvimento Regional da Sesa.

Orçamento

A futura secretária irá gerir a área com maior orçamento. O setor ficará com R$ 5,7 bilhões, a maior fatia para o ano que vem, número 26% maior que o previsto para 2022.

Só o Fundo Estadual da Saúde terá R$ 5,4 bilhões das receitas para custear os principais hospitais, programas, além de terceirizados na área. Uma fatia do dinheiro para seguirá para as superintendências de Saúde no Estado, custeando equipamentos e investimentos em Fortaleza (R$ 994 milhões), na região Norte (R$ 403 milhões), no Cariri (R$ 392 milhões), no Sertão

