PDT fecha questão em apoio ao governo Elmano de Freitas, mas pede contrapartidas

O PDT está decidido a apoiar o governo Elmano de Freitas (PT). A decisão do partido foi tomada após muitos embates internos e divergências entre lideranças.

A legenda teve candidato próprio ao governo do Estado, Roberto Cláudio, na campanha em que Elmano ganhou no primeiro turno após o rompimento entre os dois partidos.

A decisão pedetista ficou praticamente certa após o encontro de líderes do partido na manhã desta sexta-feira (23) com o governador eleito.

Esta coluna apurou que as partes têm um entendimento de que o partido participará da gestão com duas ou três secretarias na nova gestão.

Além disso, um compromisso do governador de manter a parceria administrativa com a gestão pedetista em Fortaleza, tocada pelo prefeito José Sarto (PDT).

Leia mais Inácio Aguiar Convocados de Elmano: 10 nomes que são apostas para compor secretariado do novo governo

E, eventualmente, Elmano teria se comprometido em tentar ajudar em projetos do Executivo municipal em que houver divergência partidária na Câmara Municipal. Não no sentido de intervir, mas de dialogar com a bancada petista municipal.

O apoio ao governo Elmano será discutido neste fim de semana e anunciado na próxima segunda-feira (26) pelo PDT, oportunidade em que os membros do partido que ocuparão cargos no governo serão divulgados.