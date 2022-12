Convocados de Elmano: 10 nomes que são apostas para compor secretariado do novo governo

A pouco mais de 20 dias da posse, o secretariado do governador eleito Elmano de Freitas (PT) ainda está sob avaliação. Há especulações em curso, mas nada confirmado até o momento, com exceção de Fernanda Pacobahyba, que permanece na Secretaria da Fazenda e já foi anunciada.

Entretanto, a formação do grupo de transição, evidentemente, traz consigo a certeza de nomes que estarão no núcleo central do governo. Além disso, há pessoas próximas de Elmano de Freitas que são dadas como certas nos bastidores para ocupar cargos estratégicos.

Dois nomes, conforme apurou esta coluna, não ficam na gestão apenas se desejarem sair. O atual chefe da Casa Civil, Chagas Vieira, que já conversou com o governador eleito de que não pretende continuar. E também Onélia Santana, esposa do senador eleito Camilo Santana.

Elmano já sinalizou que deverá esperar a composição do ministério do presidente Lula para realizar as indicações locais. Ele pretende, inclusive, espelhar a estrutura do governo estadual em termos de estrutura administrativa.

Apesar das indefinições, esta coluna indica 10 nomes que devem estar em posições estratégicas no governo Elmano de Freitas, que começa em 1º de janeiro.

Principais nomes próximos ao novo governador

Fernanda Pacobayba

Atual secretária da Fazenda, Fernanda foi o único nome anunciado até o momento pelo governador eleito para integrar o seu secretariado. Elmano levou a informação pessoalmente nos diálogos com representantes do setor produtivo. A boa relação com o setor conta a favor da secretária que tem, inclusive, um papel relevante em âmbito nacional nos debates do Consefaz, que congrega os secretários de todos os Estados.

Max Quintino

Atual superintendente do Detran, Maximiliano Quintino é geógrafo e mestre em economia. Ele integra a equipe de transição nomeada por Elmano. Ele tem acompanhado o governador eleito nas visitas ao setor produtivo. É cotado para ocupar cargos que podem ser na área de infraestrutura ou mesmo na Casa Civil.

Augusta Brito

Deputada estadual e eleita suplente de Camilo Santana no Senado, Augusta Brito é próxima do governador eleito e ocupa a função de vice-líder do governo Izolda na Assembleia Legislativa. Ela também integra a equipe de transição de governos e aguarda definições no plano nacional. Se Camilo Santana virar ministro, ela assume a cadeira de senadora. No governo, pode ocupar a articulação política, por exemplo.

Eudoro Santana

Pai do ex-governador Camilo Santana, Eudoro é o coordenador da transição na equipe de Elmano. Com ampla experiência no setor público, Eudoro coordenou até recentemente o plano Fortaleza 2040 que trata do planejamento da Cidade a longo prazo.

Alfredo Pessoa

Economista, Alfredo Pessoa foi colega de Elmano no secretariado da ex-prefeita Luizianne Lins, de quem foi chefe da pasta de Planejamento. Ele está integrando a equipe de transição e é dado como certo no secretariado do novo governador. Atua na área fiscal e econômica.

Waldemir Catanho

Articulador político da gestão Luizianne Lins, Waldemir Catanho é petista e esteve pré-candidato a deputado estadual neste ano. Ele desistiu da postulação após uma articulação do próprio governador eleito. Correligionários de Elmano consideram que a indicação dele será para uma função central na nova gestão, como uma possível chefia de Gabinete.

Salmito Filho

Deputado estadual reeleito, foi convidado para acompanhar a transição de governo. Filiado ao PDT, Salmito sempre esteve no grupo de pedetistas que defendia o nome de Izolda Cela como candidata ao governo do Estado. Salmito pode integrar uma pasta na gestão estadual ou mesmo ocupar cargos na Assembleia Legislativa como a liderança do governo.

Ana Maria Fontenele

Economista e doutora na área, Ana Maria Fontenele é mais uma remanescente da gestão Luizianne Lins na Capital. Ela foi secretária de Educação na gestão petista, o que está gerando especulações de que ela possa voltar à área, mas há possibilidades de agregação à equipe econômica.

Luiza Cela

Luiza Cela é psicóloga e filha da atual governadora Izolda Cela. Luiza ganhou evidência na campanha eleitoral pela defesa do nome da mãe como candidata à reeleição e, posteriormente, pelo engajamento na vitoriosa campanha petista. Ela tem atuação na área de Cultura e é um nome forte para a pasta na nova gestão.

Quintino Vieira

Engenheiro Civil, Quintino Vieira comanda a Superintendência de Obras Públicas (SOP) e tem ampla experiência na área de infraestrutura. Atualmente, é o homem que tem na cabeça o mapa de obras públicas no Ceará. É uma aposta para seguir no grupo de auxiliares do novo governador.