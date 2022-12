Elmano anuncia novo secretariado do Governo do Ceará; veja quem são

O governador eleito do Ceará, Elmano de Freitas (PT), começou a anunciar, nesta sexta-feira (23), os nomes dos titulares que irão integrar o secretariado do seu governo a partir de 1º de janeiro de 2023. O petista tinha prometido começar a divulgar quem irá compor seu primeiro escalão antes do Natal.

Após adiar coletiva de imprensa marcada para a manhã dessa sexta - por precisar alinhar com partidos aliados, inclusive o PDT, os espaços que cada um deve ocupar na gestão -, o governador eleito iniciou a divulgação pelas redes sociais. Entre os anunciados, estão nomes que já são titulares nas pastas do Governo Izolda Cela ou que atuavam em outros cargos dentro das secretarias do Governo do Estado.

Atual secretária-executiva de Atenção à Saúde e Desenvolvimento Regional da Sesa, Tânia Mara Coelho foi escolhida para comandar a Secretaria de Saúde.

O novo secretário da Segurança Pública e Defesa Social será Samuel Elânio, que já ocupa a secretária-executiva da pasta na atual gestão. Já a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) continua sob o comando de Mauro Albuquerque, que é titular da pasta desde 2019.

Elmano também anunciou que irá manter o titular da Controladoria-Geral de Disciplina (CGD), Rodrigo Bona Carneiro, na pasta para a próxima gestão. Ex-primeira-dama do Estado, Onélia Santana continuará a frente da Secretaria de Proteção Social (SPS).

Atual Procurador-Geral Executivo Assistente, Rafael Machado Moraes assume agora a Procuradoria-Geral do Estado (PGE).

Uma das coordenadoras de campanha de Elmano e integrante da equipe de transição, Luísa Cela será a titular da Secretaria de Cultura.

Espera para anunciar secretariado

Elmano aguardou as definições no cenário nacional para fechar a composição do seu governo, tendo em vista que a indicação de nomes do Ceará para pastas importantes de Lula mexeriam na formação administrativa do Estado.

Além disso, o governador eleito já anunciou que deve fazer uma reforma administrativa no Governo, com a possibilidade de abertura de novas secretaria para espelhar a administração cearense aos ministérios do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Um dos poucos nomes confirmados antes desta sexta-feira era o de Fernanda Pacobahyba, secretária da Fazenda (Sefaz), que permanecerá no cargo.

Conheça quem são os novos secretários de Estado:

Saúde - Tânia Mara Coelho

Legenda: Tânia Mara Coelho será a secretária de Saúde no governo Elmano de Freitas Foto: Reprodução/Instagram

Tânia Mara Silva Coelho é médica formada pela UFC. Possui residência em Infectologia e especialização em Medicina do Viajante pelo Royal College of Glasgow, na Escócia, e especialização em Gestão das Clínicas pelo Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Ela é mestranda em Saúde Pública pela UFC.

Foi superintendente da Rede Hospitalar da Sesa, além de diretora clínica, técnica e geral do Hospital São José (HSJ). É a atual secretária-executiva de Atenção à Saúde e Desenvolvimento Regional da Sesa.

Segurança - Samuel Elânio

Legenda: Samuel Elanio foi anunciado como novo secretário de Segurança na gestão estadual Foto: Divulgação

Samuel Elânio de Oliveira Júnior possui graduação em Direito e especialização em Direito e Processo Administrativo pela Unifor. É delegado da Polícia Federal há 15 anos e atuou em diversas operações contra o crime organizado no Amapá, Ceará e Rio Grande do Norte. Foi chefe da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Superintendência da Polícia Federal no Ceará.

Coordenou, no Ceará, a força-tarefa de combate a grupos criminosos, envolvendo órgãos de segurança pública estaduais e federais. Está, há um ano e oito meses, como secretário-executivo da SSPDS.

Administração penitenciária - Mauro Albuquerque

Legenda: Mauro Albuquerque continua a frente da Secretaria de Administração Penitenciária Foto: Fabiane de Paula

Mauro Albuquerque é titular da Secretaria da Administração Penitenciária desde 2019, ainda durante o Governo Camilo Santana. Ele é policial civil do Distrito Federal e é especialista em Segurança Pública e Gestão Prisional. Fundou a Diretoria Penitenciária de Operações Especiais (DPOE) do DF, onde foi diretor de 2000 a 2015. Criou a doutrina de Intervenção Penitenciária e Procedimentos de Segurança, com medidas adotadas pelo Departamento Penitenciário Nacional (Depen).

Foi idealizador e coordenador da Força de Intervencão Penitenciária Integrada (FIPI) que atuou no Ceará, em 2016. Depois do Ceará, coordenou a força-tarefa no Rio Grande do Norte, onde, posteriormente, assumiu a Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejuc).

Controladoria-Geral de Disciplina (CGD) - Rodrigo Bona Carneiro

Legenda: Rodrigo Bona Carneiro continuará a frente da Controladoria-Geral de Disciplina Foto: Divulgação

Rodrigo Bona Carneiro é Mestre em Direito e Soluções Consensuais pela Unifor. Especialista em Direito Público pela Universidade Cândido Mendes (RJ) e em Direito Penal e Processual Penal pela Escola Superior do Amazonas.

Delegado de Polícia Civil do Estado do Amazonas, exerceu cargo de secretário-executivo da Controladoria-Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Ceará e esteve à frente da Coordenadoria de Inteligência da CGD. Atualmente, é titular da CGD e presidente do Conselho de Segurança Pública do Estado do Ceará.

Proteção Social - Onélia Santana

Legenda: Onélia Santana continuará a frente da Secretaria de Proteção Social Foto: Fabiane de Paula

Onélia Maria Moreira Leite de Santana é graduada em Letras - Língua Portuguesa pela Urca; psicopedagoga clínica e institucional pela Unichristus; com MBA em Administração Pública: Planejamento, Gestão e Finanças pela PUC; e doutoranda em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina do ABC, em São Paulo.

É formada em Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância (Harvard) e em Políticas Públicas para o Desenvolvimento da Primeira Infância (Insper-SP).

É a idealizadora do Programa Mais Infância Ceará, do Governo do Ceará. Entre outros cargos já desempenhados, comanda a SPS desde abril deste ano.

Procuradoria-Geral do Estado (PGE) - Rafael Machado Moraes

Legenda: Rafael Machado Moraes assume a Procuradoria Geral do Estado Foto: Divulgação

Rafael Machado Moraes é graduado em Direito pela UFC, com especialização em Direito Público. Trabalhou no Ministério Público Federal de 2005 a 2008, período em que atuou também junto à Procuradoria Regional Eleitoral. Em 2008, assumiu o cargo de procurador do Estado do Ceará, atuando desde então junto a diversos órgãos, comitês e conselhos estaduais, com destaque para as áreas previdenciária e consultiva.

Assumiu a Consultoria-Geral da Procuradoria-Geral em 2013, e, desde 2019, exerce o cargo de Procurador-Geral Executivo Assistente, coordenando juridicamente toda a atividade administrativa, consultiva e legislativa do Poder Executivo.

Cultura - Luísa Cela

Legenda: Luísa Cela irá ser a nova secretária de Cultura do Governo do Estado Foto: Reprodução

Luísa Cela de Arruda Coelho é formada em Psicologia pela Universidade Federal do Ceará (UFC), com mestrado em Saúde da Família, também pela UFC. Tem ainda especialização em Arteterapia pelo Instituto Aquila. Foi diretora de Direitos Humanos do Instituto Cuca, entre 2014 e 2016, e diretora de Cidadania Cultural no Instituto Dragão do Mar. Em 2017, foi presidente do Instituto Ecoa, em Sobral.

Atuou como secretária-executiva da Secult na gestão de Camilo Santana. Foi uma das coordenadoras de campanha do Elmano de Freitas, além de ter participado da equipe de transição do governador eleito. Integra, atualmente, o Consórcio Nordeste.