Ex-primeira-dama Onélia Santana seguirá no comando da Proteção Social no Governo Elmano

A ex-primeira-dama do Ceará e atual titular da Secretaria da Proteção Social (SPS), Onélia Santana, foi reconduzida ao cargo pelo governador eleito Elmano de Freitas (PT). Onélia está no comando da pasta desde abril deste ano.

Logo após o anúncio, ela agradeceu a confiança para seguir no cargo.

Onélia Santana Secretária de Proteção Social "Agradeço a confiança e a missão dada pelo governador Elmano de Freitas para meu nome seguir à frente da pasta da Proteção Social do Estado. É preciso proteger, olhar com carinho e humanidade para os mais vulneráveis. Fortalecer ainda mais o Sistema Único de Assistência Social (Suas) para dar esperança, dignidade e oportunidade para o nosso povo"

Trajetória

Graduada em Letras Português pela Universidade Regional do Cariri (URCA), psicopedagogia clínica e institucional pela Unichristus, Onélia foi idealizadora do Programa Mais Infância - criado em agosto de 2015, ainda no primeiro ano da gestão de Camilo Santana.

Em 2021, o Mais Infância foi consolidado, por meio de lei aprovada pela Assembleia Legislativa em 2020, como política pública de Estado que oferece assistência às famílias com crianças de até 6 anos de idade. Na pandemia, um dos principais pilares do programa - o Cartão Mais Infância - foi ampliado para contemplar mais famílias em situação de vulnerabilidade.

Atualmente, cerca de 150 mil famílias são beneficiadas com o benefício de R$ 100 mensais.

Onélia também é formada em Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância (Harvard) e em Políticas Públicas para o Desenvolvimento da Primeira Infância (Insper-SP). Atualmente, é doutoranda em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina do ABC/SP e está concluindo MBA em Gestão Pública pela PUC.

Além disso, ela é presidente do Comitê Consultivo Intersetorial das Políticas de Desenvolvimento Infantil do Estado do Ceará (CPDI).