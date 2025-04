Em reunião com vereadores, Evandro reforça promessa de mais autonomia das secretarias regionais

Reunido com vereadores de sua base aliada na Câmara Municipal, o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), reforçou a promessa de que as Secretarias Regionais da Cidade, 12 no total, terão mais autonomia administrativa, principalmente para ações ligadas a zeladoria urbana, uma das cobranças dos parlamentares. Durante o encontro, realizado na sede do Executivo municipal nesta segunda-feira (28), Evandro apresentou ações realizadas durante os 100 primeiros dias da gestão e ouviu sugestões.