Centenário de Edson Queiroz é homenageado em sessão solene na Câmara Municipal de Fortaleza

O centenário do nascimento do empresário Edson Queiroz foi celebrado nesta terça-feira (29) em sessão solene na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). A homenagem fechou o mês de celebrações destinadas ao industrial, que completaria 100 anos no dia 12 abril, mas as comemorações continuarão ao longo deste ano.

A celebração foi conduzida pelo presidente da Casa Legislativa, o vereador Leo Couto (PSB), que antes de iniciar a solenidade falou sobre o legado que Edson Queiroz deixou.

"Falar de Edson Queiroz é falar de sustentabilidade, falar de transformação social e falar de uma transformação na educação da nossa cidade. [...] É um momento ímpar para a gente que carece tanto de ídolos. Temos uma cidade com muitas desigualdades, e a gente precisa que lá na periferia o jovem, que vive tanta dificuldade, se espelhe em homens que fizeram a diferença aqui em Fortaleza. Eu sempre digo aqui na Câmara Municipal que a gente precisa dar mais oportunidade e dar mais esperança, e Edson Queiroz é essa pessoa [...]", comentou.

Igor Queiroz Barroso, neto de Edson Queiroz e membro do Conselho de Administração do GEQ, estava presente no evento e recebeu a homenagem pelo avô. Ele celebrou a oportunidade.

"Estou honrado por estar aqui representando a família, como parte dessa história, como neto, tendo trabalhado no Grupo Edson Queiroz por mais de 25 anos, e hoje membro do conselho, já tendo sido presidente desse mesmo conselho, e hoje também como curador da Fundação Edson Queiroz. É uma honra para mim fazer parte de toda essa celebração", pontuou Igor Queiroz Barroso, que estava acompanhado da esposa Aline Félix Barroso.

Legenda: A sessão foi conduzida pelo presidente CMFor, Léo Couto (à esquerda), que entregou a homenagem para Igor Queiroz Barroso (ao centro), neto de Edson Queiroz e membro do Conselho de Administração do GEQ, que estava acompanhado de sua esposa Aline Félix Barroso (à direita) Foto: Kid Júnior

Estiveram presentes no evento autoridades políticas e executivos do GEQ. Houve ainda uma apresentação da camerata e do coral da Universidade de Fortaleza (Unifor), instituição fundada por Edson Queiroz.

Quem era Edson Queiroz?

Edson Queiroz nasceu no dia 12 de abril de 1925, em Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza. Conhecido como um dos maiores cearenses do século XX, ele construiu um dos maiores conglomerados empresariais do País, o GEQ, que atua em diferentes setores, entre gás, água mineral, eletrodomésticos e comunicação.

Edson foi o pioneiro na distribuição de gás liquefeito de petróleo (GLP) no interior nordestino, revolucionando o cotidiano de milhões de famílias e impulsionando a industrialização em um período em que poucos acreditavam no potencial econômico do Ceará.

Ele também foi protagonista no desenvolvimento educacional do Estado ao fundar a Unifor, referência nacional em ensino superior, pesquisa e extensão.

Além disso, é reconhecido por seu comprometimento com as artes, a cultura e ações filantrópicas.

Homenagens ao centenário

O centenário do empresário cearense, celebrado neste mês de abril, também foi homenageado por outras casas legislativas, como a Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), no último dia 15, e em sessão conjunta no Congresso Nacional, no dia 9.

Durante todo este ano, diversas atividades, incluindo palestras, concursos e a inauguração do museu do Complexo Cultural Yolanda e Edson Queiroz, ainda serão realizadas para celebrar o legado do industrial