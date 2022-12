Veja trajetória de Mauro Albuquerque, que seguirá no comando da Administração Penitenciária no Ceará

O secretário da Administração Penitenciária do Ceará (SAP), Mauro Albuquerque, foi reconduzido ao cargo pelo governador eleito Elmano de Freitas (PT). Desde janeiro de 2019, ele comanda a pasta no Ceará.

Mauro é policial civil do Distrito Federal e especialista em Segurança Pública e Gestão Prisional. Fundou a Diretoria Penitenciária de Operações Especiais (DPOE) do DF, onde foi diretor de 2000 a 2015. Ele criou a doutrina de Intervenção Penitenciária e Procedimentos de Segurança, com medidas adotadas pelo Departamento Penitenciário Nacional (Depen).

O secretário foi idealizador e coordenador da Força de Intervencão Penitenciária Integrada (FIPI) que atuou no Ceará, em 2016. Depois do Ceará, coordenou a força-tarefa no Rio Grande do Norte, onde, posteriormente, assumiu a Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejuc). Desde 2019 é titular da SAP.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil