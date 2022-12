Conheça Luísa Cela, filha de Izolda Cela anunciada como secretária da Cultura do Ceará

Dando prosseguimento ao anúncio do secretariado de Elmano de Freitas (PT), o petista divulgou, nesta sexta-feira (23), que Luísa Cela vai chefiar a Secretaria da Cultura da gestão que se inicia no próximo ano. A filha da atual governadora Izolda Cela (sem partido) compôs a equipe de transição na área da Proteção Social e Cultura e foi uma das coordenadoras da campanha de Elmano.

"Anuncio agora a nova secretária da Cultura, Luísa Cela. Desejo boa sorte e ótimo trabalho à frente da Secult", confirmou Elmano pelas redes sociais.

A nova chefe da Cultura já foi secretária-executiva da pasta na gestão de Camilo Santana (PT). Atualmente, tem atuado junto ao Consórcio Nordeste.

Formada em Psicologia na Universidade Federal do Ceará (UFC), Luísa é mestre em Saúde da Família pela mesma instituição. Ela também tem especialização em Arteterapia pelo Instituto Aquila.

Além disso, foi diretora de Direitos Humanos do Instituto Cuca de 2014 a 2016 e diretora de Cidadania Cultural do Instituto Dragão do Mar. Em 2017, foi presidente do Instituto Ecoa, em Sobral.