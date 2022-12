Diálogo com partidos aliados atrasa divulgação do secretariado do governador Elmano de Freitas

O governador eleito Elmano de Freitas (PT) resolveu adiar a coletiva de imprensa que estava marcada para esta manhã para anunciar parte do seu secretariado.

O novo gestor está, neste momento, reunido com a cúpula do PDT no Estado para definir a participação do partido no governo. O PDT terá a maior bancada na Assembleia Legislativa e também na Câmara dos Deputados - ao lado do PL - na próxima legislatura.

Ao longo desta sexta-feira (23), o governador deverá anunciar nomes de sua equipe por meio das redes sociais.

Esta coluna apurou que o PDT praticamente já fechou questão em relação ao apoio ao governo Elmano e está, agora, discutindo os espaços que terá na gestão.

A possibilidade mais forte é de que o governador eleito convoque, ao menos, dois deputados estaduais e um deputado federal do partido para compor sua equipe de auxiliares.Essa indefinição sobre os postos é que ainda está atrasando as definições finais.

A composição do secretariado de Elmano estava travada, inicialmente, por conta das definições que precisavam ocorrer em Brasília, tendo em vista o efeito cascata em relação a lideranças estaduais em Brasília.

Após a indicação do senador Eleito, Camilo Santana, para o Ministério da Educação, o cenário ficou mais claro para as definições locais.

Diálogo com os partidos

Os líderes de partidos aliados a Elmano receberam, ao longo do mês de dezembro, sinalizações dos postos que deveriam ocupar. Entretanto, apurou esta coluna, ainda há pendências em relação a uma conversa definitiva para bater o martelo com os aliados.