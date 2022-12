Rodrigo Bona seguirá no comando da CGD do Ceará, anuncia Elmano

O secretariado do governador eleito Elmano de Freitas (PT) começou a ser anunciado nesta sexta-feira (23). Para o mandato que se inicia em 2023, quem vai continuar à frente da Controladoria-Geral de Disciplina (CGD) é Rodrigo Bona Carneiro.

Rodrigo Bona Carneiro é Mestre em Direito e Soluções Consensuais pela Unifor. Especialista em Direito Público pela Universidade Cândido Mendes (RJ) e em Direito Penal e Processual Penal pela Escola Superior do Amazonas.

Delegado de Polícia Civil do Estado do Amazonas, exerceu cargo de secretário-executivo da Controladoria-Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Ceará e esteve à frente da Coordenadoria de Inteligência da CGD. Atualmente, é titular da CGD e presidente do Conselho de Segurança Pública do Estado do Ceará.

