Quem é Rafael Machado Moraes, novo procurador-geral do Ceará anunciado por Elmano

O governador eleito do Ceará, Elmano de Freitas (PT), anúnciou Rafael Machado Moraes como procurador-geral do Ceará. Atualmente, ele é procurador-geral executivo assistente.

Graduado em Direito pela UFC, com especialização em Direito Público, Rafael trabalhou no Ministério Público Federal de 2005 a 2008, período em que atuou também junto à Procuradoria Regional Eleitoral.

Em 2008, assumiu o cargo de procurador do Estado do Ceará, atuando desde então junto a diversos órgãos, comitês e conselhos estaduais, com destaque para as áreas previdenciária e consultiva.

Assumiu a Consultoria-Geral da Procuradoria-Geral em 2013, e, desde 2019, exerce o cargo de Procurador-Geral Executivo Assistente, coordenando juridicamente toda a atividade administrativa, consultiva e legislativa do Poder Executivo

