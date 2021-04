Delegado da Polícia Federal é o novo secretário-executivo da Secretaria da Segurança Pública

O delegado da Polícia Federal Samuel Elânio de Oliveira Júnior foi anunciado, na sexta-feira (16), como o novo secretário-executivo da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Samuel Elânio tem graduação em Direito pela Universidade de Fortaleza (Unifor) e especialização em Direito e Processo Administrativo pela mesma instituição de ensino.

Recentemente, ele foi chefe da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Superintendência da Polícia Federal no Ceará (DRE/CE).

Ofensivas contra o crime organizado

Samuel Elânio de Oliveira Júnior atuou em diversas operações policiais contra o crime organizado no Amapá, no Ceará e no Rio Grande do Norte.

As ofensivas, informou a Segurança Pública, resultaram nas apreensões de armamentos, além das prisões de suspeitos com elevado grau hierárquico dentro de grupos criminosos envolvidos em roubos a bancos no Nordeste.

Prisões de chefes criminosos nacionais

Samuel Elânio também integrou os trabalhos que culminaram em prisões de chefes criminosos nacionais em outros países.

De acordo com a pasta, ele exercerá a função no lugar do coronel da Polícia Militar, Paulo Sérgio Braga Ferreira. A SSPDS agradeceu ao agente pelo trabalho realizado e desejou sucesso ao novo secretário executivo.