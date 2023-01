Elmano de Freitas dá posse a primeiro secretariado do Governo do Ceará com equidade de gênero

Os 32 secretários do novo Governo do Ceará tomaram posse neste domingo (1º), no Palácio da Abolição. Com a posse do governador Elmano de Freitas (PT) e da vice-governadora Jade Romero (MDB) mais cedo, na Assembleia Legislativa do Ceará, o novo secretariado também foi oficializado em cerimônia no Palácio da Abolição, onde a ex-governadora Izolda Cela faz transmissão do cargo para o petista.

Nos últimos dias, Elmano anunciou a equipe de secretários que deve lhe auxiliar no Poder Executivo, bem como a criação de novas pastas e desmembramentos de outras. Agora, o Governo do Ceará terá 32 secretários.

Na indicação dos titulares das pastas, Elmano cumpriu um de suas promessas de campanha: equidade de gênero na gestão cearense. São 16 mulheres e 16 homens que irão comandar o secretariado do Estado.

Para consolidar as novas pastas e remanejar orçamento, o petista deve enviar um projeto de lei com a reforma administrativa para a Assembleia Legislativa ainda no início deste mês.

Legenda: Secretariado de Elmano tem paridade de gênero Foto: Thiago Gadelha

Confira a lista completa de quem é quem na equipe montada por Elmano de Freitas:

Saúde - Tânia Mara Coelho

Legenda: Tânia Mara Coelho será a secretária de Saúde no governo Elmano de Freitas Foto: Reprodução/Instagram

Tânia Mara Silva Coelho é médica formada pela UFC. Possui residência em Infectologia e especialização em Medicina do Viajante pelo Royal College of Glasgow, na Escócia, e especialização em Gestão das Clínicas pelo Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Ela é mestranda em Saúde Pública pela UFC.

Foi superintendente da Rede Hospitalar da Sesa, além de diretora clínica, técnica e geral do Hospital São José (HSJ). É a atual secretária-executiva de Atenção à Saúde e Desenvolvimento Regional da Sesa.

Segurança - Samuel Elânio

Legenda: Samuel Elanio foi anunciado como novo secretário de Segurança na gestão estadual Foto: Divulgação

Samuel Elânio de Oliveira Júnior possui graduação em Direito e especialização em Direito e Processo Administrativo pela Unifor. É delegado da Polícia Federal há 15 anos e atuou em diversas operações contra o crime organizado no Amapá, Ceará e Rio Grande do Norte. Foi chefe da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Superintendência da Polícia Federal no Ceará.

Coordenou, no Ceará, a força-tarefa de combate a grupos criminosos, envolvendo órgãos de segurança pública estaduais e federais. Está, há um ano e oito meses, como secretário-executivo da SSPDS.

Administração penitenciária - Mauro Albuquerque

Legenda: Mauro Albuquerque continua a frente da Secretaria de Administração Penitenciária Foto: Fabiane de Paula

Mauro Albuquerque é titular da Secretaria da Administração Penitenciária desde 2019, ainda durante o Governo Camilo Santana. Ele é policial civil do Distrito Federal e é especialista em Segurança Pública e Gestão Prisional. Fundou a Diretoria Penitenciária de Operações Especiais (DPOE) do DF, onde foi diretor de 2000 a 2015. Criou a doutrina de Intervenção Penitenciária e Procedimentos de Segurança, com medidas adotadas pelo Departamento Penitenciário Nacional (Depen).

Foi idealizador e coordenador da Força de Intervencão Penitenciária Integrada (FIPI) que atuou no Ceará, em 2016. Depois do Ceará, coordenou a força-tarefa no Rio Grande do Norte, onde, posteriormente, assumiu a Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejuc).

Controladoria-Geral de Disciplina (CGD) - Rodrigo Bona Carneiro

Legenda: Rodrigo Bona Carneiro continuará a frente da Controladoria-Geral de Disciplina Foto: Divulgação

Rodrigo Bona Carneiro é Mestre em Direito e Soluções Consensuais pela Unifor. Especialista em Direito Público pela Universidade Cândido Mendes (RJ) e em Direito Penal e Processual Penal pela Escola Superior do Amazonas.

Delegado de Polícia Civil do Estado do Amazonas, exerceu cargo de secretário-executivo da Controladoria-Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Ceará e esteve à frente da Coordenadoria de Inteligência da CGD. Atualmente, é titular da CGD e presidente do Conselho de Segurança Pública do Estado do Ceará.

Proteção Social (SPS) - Onélia Santana

Legenda: Onélia Santana continuará a frente da Secretaria de Proteção Social Foto: Fabiane de Paula

Onélia Maria Moreira Leite de Santana é graduada em Letras - Língua Portuguesa pela Urca; psicopedagoga clínica e institucional pela Unichristus; com MBA em Administração Pública: Planejamento, Gestão e Finanças pela PUC; e doutoranda em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina do ABC, em São Paulo.

É formada em Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância (Harvard) e em Políticas Públicas para o Desenvolvimento da Primeira Infância (Insper-SP).

É a idealizadora do Programa Mais Infância Ceará, do Governo do Ceará. Entre outros cargos já desempenhados, comanda a SPS desde abril deste ano.

Procuradoria-Geral do Estado (PGE) - Rafael Machado Moraes

Legenda: Rafael Moraes será o novo PGE do Ceará Foto: João Victor Costa

Rafael Machado Moraes é graduado em Direito pela UFC, com especialização em Direito Público. Trabalhou no Ministério Público Federal de 2005 a 2008, período em que atuou também junto à Procuradoria Regional Eleitoral. Em 2008, assumiu o cargo de procurador do Estado do Ceará, atuando desde então junto a diversos órgãos, comitês e conselhos estaduais, com destaque para as áreas previdenciária e consultiva.

Assumiu a Consultoria-Geral da Procuradoria-Geral em 2013, e, desde 2019, exerce o cargo de Procurador-Geral Executivo Assistente, coordenando juridicamente toda a atividade administrativa, consultiva e legislativa do Poder Executivo.

Cultura (Secult) - Luísa Cela

Legenda: Luísa Cela irá ser a nova secretária de Cultura do Governo do Estado Foto: Reprodução

Luísa Cela de Arruda Coelho é formada em Psicologia pela Universidade Federal do Ceará (UFC), com mestrado em Saúde da Família, também pela UFC. Tem ainda especialização em Arteterapia pelo Instituto Aquila. Foi diretora de Direitos Humanos do Instituto Cuca, entre 2014 e 2016, e diretora de Cidadania Cultural no Instituto Dragão do Mar. Em 2017, foi presidente do Instituto Ecoa, em Sobral.

Atuou como secretária-executiva da Secult na gestão de Camilo Santana. Foi uma das coordenadoras de campanha do Elmano de Freitas, além de ter participado da equipe de transição do governador eleito. Integra, atualmente, o Consórcio Nordeste.

Planejamento e Gestão (Seplag) - Sandra Machado

Legenda: Sandra Machado irá assumir a Secretaria do Planejamento Foto: Divulgação

Sandra Machado é secretária-executiva de Planejamento e Gestão Interna da Secretaria da Fazenda (Sefaz). Ela é mestre em Administração e especialista em Contabilidade e Controle pela Universidade de Fortaleza (Unifor). Além disso, ela é graduada em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Ceará (UFC), em Administração pela Unifor e em Psicologia pelo Centro Universitário Farias Brito.

Sandra também tem formação em estudos avançados em desenvolvimento regional pela Universidade de Barcelona, além de ser auditora fiscal do Ceará desde 1990.

Fazenda (Sefaz) - Fabrízio Gomes

Legenda: Após ida de Fernanda Pacobahyba para o Ministério da Educação, Fabrízio Gomes será o novo titular da Secretaria da Fazenda Foto: Divulgação/Sefaz

Fabrízio Gomes é graduado em Economia pela Universidade Católica de Salvador (Ucsal) e Doutor e Mestre em Economia pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Desde 2007, ele é auditor contábil financeiro da Receita Estadual. Além disso, é professor universitário na área de Economia Monetária e Fiscal e Finanças Públicas. Atualmente, é secretário-executivo do Tesouro Estadual e de Metas Fiscais da Sefaz.

O novo secretário foi anunciado em substituição à Fernanda Pacobahyba, atual titular da Sefaz, que irá deixar o comando da pasta para assumir o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) a convite do senador eleito e ministro da Educação do Governo Lula, Camilo Santana (PT).

Educação (Seduc) - Eliana Estrela

Legenda: Eliana Estrela continuará a frente da Secretaria de Educação no Governo Elmano Foto: Divulgação/Seduc

Eliana Estrela é secretária da Educação desde 2019, ainda durante o governo de Camilo Santana (PT). Formada em Pedagogia pela Universidade Regional do Cariri (Urca), ela também é especialista em Educação e Gestão Pública pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UJFJ).

Ela também é mestre em Gestão e Avaliação Pública pela Universidade Estadual do Ceará (Uece). A titular da Seduc é funcionária de carreira da Universidade Federal do Cariri (UFCA). Já foi também professora, gestora escolar e coordenadora de Crede.

Juventude (Sejuv) - Adelita Monteiro

Legenda: Adelita Monteiro (Psol) irá assumir a Secretaria de Juventude Foto: Reprodução/Instagram

Membro da direção do Psol Ceará, Adelita Monteiro é o primeiro nome do secretariado vinculada a um dos partidos aliados de Elmano de Freitas durante a campanha. Ela chegou a ser pré-candidata ao Governo do Ceará, mas retirou a chapa para apoiar o petista.

No currículo, ela tem experiência como comunicadora popular e artesã, ministrando cursos na área. Tem histórico de atuação junto às juventudes nas periferias de Fortaleza. Estudou Estilismo e Moda na Universidade Federal do Ceará (UFC), por concluir. Além disso, foi integrante do Movimento Hip Hop Organizado (MH20) e fundou o Mivmento Livre (passe livre).

Desenvolvimento Econômico (SDE) - Salmito Filho

Legenda: Salmito Filho comandará a SDE Foto: Paulo Rocha/AL-CE

Deputado estadual reeleito, Salmito Filho (PDT) é professor e cientista social formado pela Universidade Estadual do Ceará (Uece). Além disso, é doutorando em Políticas Públicas pela mesma instituição. Também possui MBA em Gestão e Governança Pública pela Unipace.

Antes de chegar à Assembleia Legislativa, foi vereador de Fortaleza de 2005 a 2018, tornando-se presidente da Câmara Municipal três vezes. Foi, ainda, secretário do Turismo de Fortaleza, entre 2013 e 2014.

Turismo (Setur) - Yrwana Albuquerque

Legenda: Yrwana Albuquerque será secretária do Turismo do Governo Elmano Foto: Yrwana Albuquerque

Yrwana Albuquerque é formada e pós-graduada na área, o que pavimentou sua experiência junto ao setor privado do turismo. Já atuou como gerente e assessora em várias áreas e diretorias da pasta. Atualmente, é secretária de Turismo e Cultura de Caucaia.

Desenvolvimento Agrário (SDA) - Moisés Braz

Legenda: Moisés Braz foi escolhido por Elmano para a Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA) Foto: Reprodução

Nascido e crescido no campo, Moisés Braz iniciou sua militância na Pastoral da Juventude do Meio Popular (PJMP) e no Movimento de Educação de Base (MEB).

Foi presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTR) de Massapê, entre 1990 e 1993. Também foi coordenador regional, secretário de finanças e presidente da Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Ceará (Fetraece).

Meio Ambiente (Sema) - Vilma Freire

Legenda: Vilma Freire será a nova titular da Sema Foto: Divulgação

Vilma Freire é administradora, especialista em Gestão Pública e mestranda em Políticas Públicas. Foi coordenadora da implementação do PPA Participativo do Estado, entre 2007 e 2010.

Presidiu a Agência de Defesa Agropecuária do Ceará (Adagri), sendo a primeira mulher a chegar ao cargo, que ocupa desde 2019. Também é a única mulher a presidir o Fórum Nacional dos Executores da Sanidade Agropecuária, até maio deste ano.

Trabalho - Vladyson Viana

Legenda: Vladyson Viana tem vasta experiência na gestão pública. Foto: Divulgação

Atual presidente do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT), ele é filiado ao PT.

Vladyson atuou na formulação de diretrizes para a criação de políticas públicas para a juventude, como gerente de projetos no gabinete do governador e como integrante da coordenação do Projovem campo e urbano.

Povos Indígenas - Juliana Alves

Legenda: Juliana Alves (PCdoB) será titular da Secretaria dos Povos Indígenas Foto: Divulgação

Professora, ela possui licenciatura em Educação Indígena e mestrado em Antropologia.

Juliana foi diretora na Escola Indígena do povo Jenipapo-Kanindé, além de ser cofundadora da Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreira da Ancestralidade (Anmiga).

Esporte - Rogério Pinheiro

Legenda: Rogério é o atual secretário do Esporte e Juventude Foto: Divulgação/Sejuv

Atualmente, ele ocupa a secretaria de Esporte e Juventude.

O secretário também foi chefe de gabinete do diretor-geral do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) e atuou nas secretarias do Esporte e da Segurança Pública do Estado.

Mulheres - Jade Romero

Legenda: Jade é formada em Gestão Pública pela Universidade de Fortaleza (Unifor) Foto: Thiago Gadelha

A vice-governadora eleita, Jade Romero, vai ocupar a secretaria das Mulheres. A emedebista foi secretária-executiva do Esporte do Governo do Ceará e secretária de Participação Popular de Fortaleza.

Jade é graduada em Gestão Pública e especialista em Políticas Públicas pela UGF, além de mestranda em Administração Pública pela Universidade de Lisboa.

Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado (CGE) - Aloísio Carvalho

Legenda: Aloísio Carvalho permanece no comando da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado (CGE) Foto: Reprodução

Advogado, Aloísio Carvalho já ocupou o cargo de secretário de Finanças do Município de Fortaleza.

Ele foi secretário executivo da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) e secretário executivo da Secretaria do Esporte do Estado do Ceará (Sesporte).

Igualdade Racial - Zelma Madeira

Legenda: Zelma é assistente social e professora universitária Foto: Divulgação

Zelma é graduada em Serviço Social pela UFPI, com mestrado em Sociologia do Desenvolvimento pela UFC e doutora em Sociologia pela UFC.

Professora da graduação e do mestrado em Seviço Social da Uece, ela coordenou, entre 2015 e 2020, a política de igualdade racial no Estado. Em seguida, Zelma assumiu a Assessoria Especial de Acolhimento aos Movimentos Sociais do Governo do Ceará.

Recursos Hídricos - Robério Monteiro (PDT)

Legenda: Robério Monteiro é deputado federal do Ceará Foto: Reprodução/PDT

O pedetista foi prefeito de Itarema por dois mandatos e deputado estadual entre 2015 e 2018. Foi reeleito para a Câmara dos Deputados neste ano de 2022.

O político também atuou, em 2021, como assessor para Assuntos Federativos do Governo do Ceará.

Cidades - Zezinho Albuquerque (PP)

Legenda: Zezinho foi eleito nas eleições deste ano para seu nono mandato como deputado estadual Foto: Foto: Máximo Moura/AL-CE

Deputado estadual reeleito para o nono mandato, ele já havia ocupado a função no governo Camilo entre 2019 e 2021.

Zezinho também já presidiu a Assembleia Legislativa por três oportunidades, em 2013, 2015 e 2017.

Casa Civil - Max Quintino

Maximiliano César Pedrosa Quintino de Medeiros é mestre em Economia do Setor Público pelo Programa de Pós-graduação em Economia da UFC e graduado em Geografia pela Uece.

É professor estadual. Foi diretor da Ematerce, de 2011 a 2015; presidente do Instituto Agropolos do Ceará, de 2015 a 2017; e presidente da Ceasa-CE, de 2018 a 2021, até assumir, em fevereiro do mesmo ano, a superintendência do Detran-CE.

Articulação Política - Waldemir Catanho

Waldemir Catanho de Sena Júnior é graduado em Jornalismo pela UFC. Filiado ao PT, tem histórico de atuação nos movimentos estudantis e sindicais, foi secretário de Governo da Prefeitura de Fortaleza de 2004 a 2012 na gestão da então Prefeita Luizianne Lins.

Legenda: Catanho ficará com a Articulação Política Foto: Divulgação

Ciência, Tecnologia e Educação Superior - Sandra Monteiro

Sandra Maria Nunes Monteiro é graduada em Nutrição pela Universidade Federal de Alagoas. Tem especialização em Administração Hospitalar e em Fisiologia Humana; mestrado e doutorado em Farmacologia pela UFC; e pós-doutorado pela UFC. Atuou na docência no IFCE, UFRN e Unifor.

Ela foi responsável pela Coordenadoria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Secitece. Atualmente é chefe do Departamento de Fisiologia e Farmacologia da Faculdade de Medicina/UFC.

Legenda: Sandra Monteiro será a nova secretária da Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Ceará Foto: Divulgação

Secretaria da Infraestrutura - Antônio Nei

Advogado formado pela Unifor, Antônio Nei já esteve como secretário-executivo da Secretaria das Cidades. Foi prefeito, vice e secretário municipal de Pereiro.

Legenda: Antônio Nei foi secretário-executivo da Secretaria das Cidades de maio a dezembro de 2018 Foto: Divulgação

Atuou como assessor parlamentar na Assembleia Legislativa e atuou como conselheiro do Conselho Estadual do Meio Ambiente. Foi secretário-executivo de Pesca da Secretaria do Desenvolvimento Agrário.

Pesca e Agricultura - Oriel Nunes

Deputado estadual eleito para a legislatura 2023-2026. Fisioterapeuta e agropecuarista, foi chefe de Gabinete da Regional V, da Prefeitura de Fortaleza.

Assumiu como suplente uma cadeira na Assembleia Legislativa na legislatura 2019-2022, atuando nas comissões de Cultura e Esportes; Orçamento; Saúde; e Viação e Transporte.

Legenda: Oriel Nunes é deputado estadual Foto: Dario Gabriel

Relações Internacionais - Roseane Medeiros

Graduada em Engenharia Civil pela UFC e mestre em Engenharia Estrutural pela PUC-RJ. Roseane Oliveira de Medeiros já atuou na área de formação na iniciativa privada e também como professora universitária.

Ela presidiu entidades de classe e câmaras temáticas, além de ter sido presidente do Centro Industrial do Ceará e diretora da Fiec. Está como secretária-executiva da Indústria na Sedet.

Legenda: Roseane Medeiros irá comandar a Secretaria de Relações Internacionais Foto: Divulgação

Direitos Humanos - Socorro França

Graduada em Direito, Administração e Economia e com mestrado em Direito Público, tem quase 60 anos de serviço público.

Foi procuradora-geral de Justiça do Ceará por cinco mandatos; ouvidora-geral do Estado; coordenadora do Decon; assessora de Políticas Públicas sobre Drogas e integrante do Conselho de Direitos Humanos do Estado, do Conselho Superior do Ministério Público, do Conselho de Família e Cidadania, e do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor. Esteve à frente da SPS e da Sejus e como conselheira da Arce.

Legenda: Socorro França Pinto é graduada em Direito e mestra em Direito Público pela Universidade Federal do Ceará (UFC) Foto: THIAGO GADELHA

Cidadania e Diversidade - Mitchelle Meira

Especialista em direitos humanos, Mitchelle Benevides Meira é assessora parlamentar, vice-presidente do Conselho Estadual de Combate à Violência e Discriminação LGBT; secretária Estadual do LGBT do PT e membro da Secretaria Nacional LGBT do PT.

Foi a primeira coordenadora nacional da política LGBT no Governo Federal, na gestão do presidente Lula, e coordenadora municipal da política LGBT, na gestão Luizianne Lins. Militante da Articulação Brasileira de Lésbica, Marcha Mundial das Mulheres e integrante do Fórum Cearense LGBT.

Legenda: Mitchelle Meira estará na Secretaria da Cidadania e Diversidade Foto: Arquivo Pessoal

Conselho Estadual de Educação - Ada Pimentel

Ada Pimentel Gomes Fernandes Vieira é graduada em História e Pedagogia, com pós-graduação em Administração da Educação e Mestrado em Educação.

Foi professora na educação básica e na Uece, diretora escolar, delegada Regional de Educação, subsecretária de Educação do Estado e presidente da TVC. Foi ainda secretária de Educação de Sobral e preside o CEE.

Legenda: Ada Pimentel Foto: Divulgação