Aloísio Carvalho permanece no comando da CGE, anuncia Elmano

Aloísio Barbosa de Carvalho deve permanecer no comando da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado (CGE) na próxima gestão, conforme anunciou o governador eleito Elmano de Freitas (PT) nesta quinta-feira (29).

Graduado em Direito pela Universidade de Fortaleza (Unifor), Aloísio assumiu o comando da CGE pela segunda vez em 2019.

O secretário tem diversas participações em secretarias do Governo do Ceará e fez a primeira passagem no comando da CGE em 2007.

Posteriormente, foi secretário executivo da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) e secretário executivo da Secretaria do Esporte do Estado do Ceará (Sesporte).

Aloísio ocupou o cargo de Superintendente Federal da Pesca e Aquicultura no Estado do Ceará em 2015. No ano seguinte, foi Superintendente Executivo da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Em 2019, Aloísio foi eleito Diretor Financeiro e de Crédito pelo Conselho de Administração do Banco do Nordeste, função que ocupou até agosto de 2019.

O secretário tem atuação como advogado no Ceará e outros estados, com participações em Tribunais Superiores.