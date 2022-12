Elmano anuncia vice-governadora Jade Romero para a Secretaria das Mulheres

Mais um nome foi anunciado para integrar a equipe de secretários do governo Elmano de Freitas (PT) na noite desta quinta-feira (29). A vice-governadora eleita do Ceará, Jade Afonso Romero, foi escolhida para o comando da Secretaria das Mulheres.

>> Confira os secretários anunciados até agora

Veja perfil de Jade Romero

Jade é graduada em Gestão Pública pela Universidade de Fortaleza (Unifor), especialista em Políticas Públicas pela Universidade Gama Filho (UGF) e mestranda em Administração Pública, pela Universidade de Lisboa. Possui forte atuação nas áreas de Juventude e Mulheres.

Foi secretária-executiva do Esporte do Governo do Ceará, na gestão Camilo Santana, secretária de Participação Popular de Fortaleza, e já representou o Brasil na cúpula jovem dos Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), realizado em 2017 na Rússia.

A convite do governo da China, em 2018, Jade participou da Oficina de Jovens Líderes da América Latina. Também já foi membro da executiva de Juventude do MDB nacional e conselheira de Juventude.

Jade é casada com Marcelo Paz, presidente do time do Fortaleza, e mãe de dois filhos.