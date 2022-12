Rogério Pinheiro é escolhido como titular da Secretaria do Esporte do Ceará

Rogério Nogueira Pinheiro, também conhecido como Rogério Pinheiro, continuará como secretário do Esporte do Ceará (Sesporte), conforme anúncio do governador eleito Elmano de Freitas (PT) na noite desta quinta-feira (29).

Ele é o atual secretário do Esporte e Juventude. O titular da Pasta é graduado em Direito pela Universidade de Fortaleza (Unifor), com pós-graduação em Gestão e Empreendedorismo no Esporte.

Carreira

Rogério foi chefe de gabinete do diretor-geral do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), além de ter atuado nas secretarias do Esporte e da Segurança Pública do Estado, no governo de Camilo Santana (PT).

"Desejo sucesso e que as conquistas alcançadas até aqui sejam ampliadas nos próximos anos", escreveu o Elmano, em publicação no Instagram, nesta noite.