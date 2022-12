Deputado cearense José Guimarães é anunciado como líder do Governo Lula na Câmara Federal

O deputado federal cearense José Guimarães (PT) foi anunciado, nesta quinta-feira (19), pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), como líder do Governo na Câmara dos Deputados.

Vice-presidente nacional do PT, Guimarães teve forte participação nas articulações para a aprovação da PEC da Transição pelos deputados federais.

Além dele, Lula anunciou o senador Randolfe Rodrigues (Rede) como líder do Governo no Congresso Nacional, enquanto Jacques Wagner (PT) será líder no Senado. A divulgação ocorreu durante coletiva de imprensa onde também foram anunciados os 16 ministros de Estado que irão integrar o primeiro escalão do Governo Lula.

Quem é José Guimarães?

José Guimarães está indo para o quinto mandato consecutivo como deputado federal, após ser eleito em outubro para a Câmara a Camara dos Deputados.

Ainda no primeiro mandato, foi vice-líder do PT na casa legislativa. Em 2011, era vice-líder do Governo durante o primeiro mandato de Dilma Rousseff na presidência da República. Também coordenou, em 2012, a bancada do Nordeste.

Antes de chegar à Câmara dos Deputados, assumiu mandato na Assembleia Legislativa do Ceará em 2000 e foi reeleito para o cargo em 2022.