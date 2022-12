Lula anuncia nomes dos 16 novos ministros do governo; veja quais

O presidente eleito e diplomado Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, nesta quinta-feira (29), os nomes dos 16 ministros que até então seguiam indefinidos para o governo 2023-2026, que terá início no próximo domingo (1º).

Com o anúncio, fica completo o quadro de titulares dos 37 ministérios divulgados para o terceiro governo do petista, número que havia sido anunciado pelo futuro ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. O total é 60% maior do que a atual configuração da Esplanada, com 23 pastas.

"Temos conversado e, depois de muitos ajustes, nós terminamos de montar o primeiro escalão do Governo. Não menos importante, a partir da posse, a gente vai começar a discutir o segundo escalão, os cargos do Governo Federal em cada estado, para que a gente possa dentro de pouco tempo estar tendo todas as informações para fazer a máquina funcionar", afirmou o futuro chefe do Executivo nacional.

Veja os 16 novos ministros:

Gabinete de Segurança Institucional: Gonçalves Dias

Secretaria de Comunicação: Paulo Pimenta

Ministério da Agricultura e Pecuária: Carlos Fávaro

Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional: Waldez Góes

Ministério da Pesca: André de Paula

Ministério da Previdência: Carlos Lupi

Ministério das Cidades: Jáder Filho

Ministério das Comunicações: Juscelino Filho

Ministério das Minas e Energia: Alexandre Silveira

Ministério do Desenvolvimento Agrário: Paulo Teixeira

Ministério do Esporte: Ana Moser

Ministério do Meio Ambiente: Marina Silva

Ministério do Planejamento: Simone Tebet

Ministério do Turismo: Daniela Souza Carneiro (Daniela do Waguinho)

Ministério dos Povos Indígenas: Sônia Guajajara

Ministério dos Transportes: Renan Filho

"Estou feliz porque nunca na história do Brasil tivemos tantas mulheres ministras no governo. [...] Assim como nunca tivemos uma mulher indígena ministra dos povos indígenas", destacou Lula.

Líderes do governo

No evento, Lula ainda anunciou os líderes no Congresso.

O deputado cearense José Guimarães (PT) será o líder do governo na Câmara dos Deputados. Já o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) foi escolhido como o líder no Congresso Nacional e o senador Jacques Wagner (PT-BA) o líder do governo no Senado.