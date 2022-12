PF faz operação contra envolvidos em atos em Brasília; há cumprimento de mandado no CE

A Polícia Federal (PF) cumpre, na manhã desta quinta-feira (29), mandados de prisão e busca e apreensão em oito estados, incluindo o Ceará, para identificar e prender envolvidos na tentativa de invasão à sede da PF e outros atos criminosos no último dia 12, em Brasília.

Por meio da Operação Nero, deflagrada em conjunto com a Polícia Civil do Distrito Federal, são cumpridas 32 ordens judiciais expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Além do Ceará, os alvos estão nos estados de Rondônia, Pará, Mato Grosso, Tocantins, São Paulo, Rio de Janeiro e no próprio Distrito Federal.

Resgate de preso e atos de vandalismo

Os investigados são suspeitos de tentativa de invasão da sede da PF com o objetivo de resgatar o indígena José Acácio Serere Xavante, conhecido como cacique Tserere, preso no dia 12. Após a invasão à PF ser frustrada, os manifestantes iniciaram uma série de atos de vandalismo pela capital federal, com queima de veículos e depredação à 5ª Delegacia de Polícia.

Autodenominado pastor, o cacique é apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL) e participava dos atos em Brasília.

Crimes de dano qualificado e associação criminosa

Segundo a PF, os crimes apurados são de dano qualificado, incêndio majorado, associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, cujas penas máximas somadas atingem 34 anos de prisão.