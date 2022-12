Prefeitura vai estudar implantação de tarifa zero no transporte público de Fortaleza

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), revelou que a administração pública começa a analisar, a partir desta sexta-feira (30), a possibilidade de implantação da tarifa zero no transporte público na Capital.

Em entrevista a TV Verdes Mares, o gestor disse que, inicialmente, a medida deve priorizar a gratuidade para estudantes, mas não descartou a possibilidade de estender o benefício para a população em geral.

José Sarto Prefeito de Fortaleza "Nossa equipe criou um grupo de trabalho para estudar a tarifa zero para estudante, inicialmente, mas se der, [pode contemplar a população] de modo geral", afirmou ao Bom Dia Ceará.

O pedetistas explicou que o foco inicial nos alunos se justifica devido à frequência diária de uso do serviço de transporte público, além do fato de a passagem integrar o orçamento familiar.

Em relação à previsão de implementação da tarifa zero em Fortaleza, Sarto frisou não haver uma data para que isso aconteça, mas que esclareceu que dependerá do estudo sobre a medida. Ele destacou também que pedirá celeridade no processo de análise da implantação do benefício.

Passagem sem reajuste

Sarto ainda informou que a passagem de ônibus não será reajustada na Capital em 2023, permanecendo em R$ 3,90 (inteira) e R$ 1,80 (meia).

