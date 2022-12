'Foi o maior fracasso da diplomacia política dos últimos tempos', diz Sarto sobre racha de PT e PDT

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), falou, nesta quinta-feira (29), sobre um dos episódios históricos da política no Ceará em 2022: o racha entre PT e PDT.

"Foi o maior fracasso da diplomacia política dos últimos tempos", disse Sarto, ao comentar sobre a relação que deve ter com o governador eleito, Elmano de Freitas (PT).

José Sarto concedeu entrevista ao Bom Dia Ceará, da TV Verdes Mares, na manhã desta quinta-feira. Sobre a relação entre Governo e Prefeitura, disse que tem uma relação pessoal com Elmano, desde os tempos em que ambos atuaram juntos na Assembleia Legislativa do Ceará. Além disso, ressaltou o compromisso institucional de ambas as partes.

"A relação institucional será preservada. Elmano já foi candidato à Prefeitura, tem carinho por Fortaleza", ressaltou.

O racha entre PT e PDT colocou os partidos em oposição no Governo do Ceará, após aliança de 16 anos. O PT saiu vitorioso, e o PDT ficou em terceiro lugar no processo eleitoral.

Na montagem do Governo Elmano, os partidos dialogam uma recomposição, mas os rumos de uma eventual nova aliança não foram acertados ainda.