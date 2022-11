Sarto sugere que aproximação entre PT e PDT no Estado deve se refletir na Capital

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), sugeriu nesta terça-feira (22), que a reaproximação entre PT e PDT em âmbito estadual se reflita também no município de Fortaleza. Os dois partidos tentam dialogar sobre um possível apoio dos pedetistas ao novo governo de Elmano de Freitas (PT).

A declaração do prefeito da Capital, que pode concorrer à reeleição em 2024, traz um novo elemento para a mesa de negociações entre as duas legendas.

Desde a eleição de Roberto Cláudio em 2012, as duas legendas estão afastadas na Capital. Nem o apoio declarado a Sarto no segundo turno da eleição de 2020 fez as lideranças petistas se reaproximarem do PDT.

Além do comando da maior cidade do Estado, Sarto integra o grupo formado pelo presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, para definir a posição do partido em relação ao governo Elmano.

“Eu sou a favor desde que seja bilateral. Eu penso ser incongruente termos um ma aliança estadual e não aqui. Estamos dialogando. Vamos ver”, diz o prefeito.

Esta coluna apurou que Sarto é favorável à reaproximação. Nos bastidores, há atuação de várias lideranças no sentido de reaproximar os dois partidos no Estado.

Na gestão municipal, por exemplo, o petista Ilário Marques integra o time do prefeito na Secretaria de Direitos Humanos. No Estado, o próprio governador Elmano de Freitas diz estar dialogando com pedetistas como o senador Cid Gomes e o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão.

Na Câmara Municipal, o PT faz oposição a Sarto. Entretanto, a saída da vereadora Larissa Gaspar e, provavelmente, de Guilherme Sampaio, pode fortalecer a tese do entendimento entre as legendas no Legislativo.