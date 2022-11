Os diálogos do coordenador do plano econômico de Ciro Gomes com a equipe do presidente Lula

Coordenador do plano econômico do então candidato a presidente Ciro Gomes e um dos responsáveis pelo programa de austeridade fiscal do Ceará, o deputado federal Mauro Filho (PDT) tem mantido contato com membros do grupo econômico da equipe de transição do presidente Lula.

O economista diz haver razão para que o novo governo fure o teto de gastos para manter o programa Bolsa Família, mas alerta que precisa haver sinalizações sobre recomposição das receitas.

Mauro Filho Deputado Federal (PDT) “O presidente tem o direito de ter os valores extra-teto para pagar o Bolsa Família, mas isso precisa ser acompanhado de medidas que possam dar conforto à sustentabilidade intertemporal da dívida pública”.

Essa “sustentabilidade” diz respeito à criação de novas fontes de receita ao governo federal como, por exemplo, a redução das desonerações tributárias e a possível criação de uma contribuição sobre lucros e dividendos acima de R$ 20 milhões.

“Tenho conversados com membros da equipe econômica e tenho defendido a necessidade de medidas como estas. Isso daria tranquilidade para esse novo momento”, defende.

Nacionalmente, o PDT apoiou a candidatura de Lula no segundo turno e integra o grupo de transição indicado pelo novo presidente. Carlos Lupi, o mandatário nacional da legenda, tem dito que o partido - até pela proximidade ideológica - deve apoiar o governo Lula no Congresso Nacional.

No Ceará, após uma eleição turbulenta, o partido discute, no Ceará, uma posição em relação ao governo Elmano de Freitas. Mauro defende manter o diálogo sobre o assunto.