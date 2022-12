Veja perfil de Vladyson Viana, futuro secretário do Trabalho do Ceará

O atual presidente do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT), Vladyson Viana, foi escolhido pelo governador eleito, Elmano de Freitas (PT), para ser o titular da Secretaria do Trabalho do Ceará — atualmente, a área está vinculada ao desenvolvimento econômico em uma única pasta comandada pelo secretário Maia Júnior.

"Desejo uma ótima trajetória à frente de uma política tão importante para o nosso Estado", escreveu o governador eleito no Instagram, sinalizando que a geração de emprego será uma das prioridades de sua gestão.

Além de já ter ajudado a formular diretrizes para a criação de políticas públicas para a juventude, Viana foi gerente de projetos no Gabinete do Governo e coordenou o Projovem Campo e Urbano. Também atuou no monitoramento de projetos prioritários das Coordenadorias Especiais de Direitos Humanos, Igualdade Racial, LGBT e Mulheres.

Na esfera federal, foi chefe de Gabinete da Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa no Ministério da Saúde e diretor do Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (SUS), tendo sido um dos responsáveis pela criação do Cartão SUS e pela implementação dos programas Mais Médicos, UPAs e Farmácia Popular.

Secretariado de Elmano

Novos nomes para formar o secretariado estadual são revelados por Elmano na noite desta quinta-feira (29). Além de Vladyson Viana, foram anunciados Yrwana Albuquerque como secretária do Turismo (Setur), Salmito Filho (PDT) como secretário do Desenvolvimento Econômico (SDE), Moisés Braz como secretário do Desenvolvimento Agrário (SDA), Vilma Freire como secretária do Meio Ambiente (Sema) e Juliana Alves como secretária dos Povos Indígenas.