Vilma Freire é anunciada como titular da Secretaria do Meio Ambiente

Vilma Maria Freire dos Anjos, também conhecida apenas como Vilma Freire, será a nova secretária do Meio Ambiente do Ceará. O nome foi anunciado pelo governador eleito Elmano de Freitas (PT) na noite desta quinta-feira (29).

A nova titular da Pasta é administradora, com mestrado em Políticas Públicas.

"Desejo boa sorte e ótimo trabalho na Sema!", escreveu o petista, em publicação no Instagram.

Carreira

Vilma foi a primeria mulher a presidir a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará (Adagri), assumindo a presidência em 2019. Formada em administração com especialidade em gestão pública, está no serviço público há mais de 13 anos.

Em 2015, atuou como Diretora de Planejamento e Gestão, aprendendo mais sobre a área e se capacitando sobre o Sistema de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará.

Ela foi vice-presidente do Fórum Nacional dos Executores de Sanidade Agropecuária (Fonesa), sendo escolhida entre os representantes da Adagri. Com isso, se tornou a única mulher a presidir o Fórum até maio de 2022.