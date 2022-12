Secretária do Turismo de Caucaia, Yrwana Albuquerque é escolhida para comandar pasta no Estado

Graduada e pós-graduada em Turismo, Yrwana Albuquerque Guerra foi escolhida pelo governador eleito, Elmano de Freitas (PT), para substituir Arialdo Pinho no comando da Secretaria do Turismo do Ceará (Setur-CE).

O anúncio foi feito por Elmano na noite desta quinta-feira (29), nas redes sociais. "Desejo boa sorte e ótimo trabalho à frente da Setur", escreveu o petista no Instagram.

Yrwana, atualmente, é secretária do Turismo e da Cultura de Caucaia, na gestão do prefeito Vitor Valim (Pros), que apoiou a chapa encabeçada por Elmano para o Governo do Estado nas eleições deste ano.

A futura secretária já atuou como gerente e assessora em diferentes áreas e diretorias da Setur-CE e soma, também, experiências no setor junto à iniciativa privada.

Secretariado de Elmano

Novos nomes para formar o secretariado estadual são revelados por Elmano na noite desta quinta-feira (29). Além de Yrwana Albuquerque, o futuro governador divulgou que Salmito Filho (PDT) irá para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) e Moisés Braz irá para a Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA).