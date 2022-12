Zelma Madeira será secretária da Igualdade Racial do Ceará, anuncia Elmano

A professora Zelma Madeira foi escolhida para ser secretária da Igualdade Racial do Governo do Ceará a partir de 2023. Ela foi anunciada pelo governador Elmano de Freitas (PT) na noite desta quinta-feira (29).

Colunista do Diário do Nordeste, Zelma já foi coordenadora de política de igualdade racial no Estado entre 2015 e 2020. Nesse último ano, assumiu a Assessoria Especial de Acolhimento aos Movimentos Sociais do Governo do Ceará.

Carreira de Zelma Madeira

Maria Zelma de Araújo Madeira é graduada em Serviço Social pela Universidade Federal do Piauí (UFPI), tem mestrado em Sociologia do Desenvolvimento pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e doutorado em Sociologia pela mesma instituição.

A futura secretária é docente dos cursos de graduação e mestrado em Serviço Social pela UFC.