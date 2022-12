Zezinho Albuquerque será o novo secretário das Cidades do Ceará

Zezinho Albuquerque foi escolhido para ser o titular da Secretaria das Cidades do Ceará. O deputado estadual pelo PP foi anunciado pelo governador eleito Elmano de Freitas (PT) na noite desta quinta-feira (22).

Albuquerque já havia sido secretário das Cidades no segundo mandato do ex-governador Camilo Santana (PT). O cearense esteve no cargo entre 2019 e 2021.

Carreira parlamentar

José Jacomé Carneiro Albuquerque tem longa carreira na vida pública. Nas eleições 2022 foi reeleito para seu nono mandato como deputado estadual.

Zezinho foi presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (AL-CE) por três oportunidades, entre 2013 e 2018.