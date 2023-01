Izolda Cela transmite cargo ao novo governador do Ceará, Elmano de Freitas, no Palácio da Abolição

Elmano de Freitas (PT) e Jade Romero foram empossados governador e vice-governadora do Ceará, respectivamente, neste domingo (1°). Eles chegaram por volta das 8h10 na Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE), para sessão extraordinária que marca a posse. Cerca de uma hora depois, começou a cerimônia de transmissão do cargo da ex-governadora Izolda Cela (sem partido) para o novo gestor, no Palácio da Abolição.

No Parlamento, Elmano, que é ex-deputado estadual, fez seu primeiro discurso oficial. Ele se emocionou ao falar da família, defendeu o diálogo entre os poderes e fez homenagem aos seus antecessores no cargo, Izolda Cela, Camilo Santana (PT) e Cid Gomes (PDT).

Legenda: Chegada da comitiva do novo governo no Palácio da Abolição Foto: Fabiane de Paula

No Palácio da Abolição, Izolda Cela foi a primeira a discursar. Ela fez um balanço dos seus nove meses de gestão e agradeceu à parceria do também ex-governador Camilo Santana, de quem foi vice. Izolda também fez referência à futura atuação no Ministério da Educação.

Legenda: Izolda em discurso no Palácio da Abolição Foto: Thiago Gadelha

"Muito grata pela confiança que me convocou para seguirmos juntos na nova jornada para auxiliar o presidente Lula nessa missão de reconstrução da ambiência federativa, dos objetivos republicanos dessa nação. Mas esse trabalho contou, certamente, com um time valoroso, com o forte sentido de responsabilidade com as entregas ao povo cearense", disse Izolda.

Posse do secretariado

Durante a cerimônia, os 32 secretários do novo Governo do Ceará tomaram posse.

Na indicação dos titulares das pastas, Elmano cumpriu um de suas promessas de campanha: equidade de gênero na gestão cearense. São 16 mulheres e 16 homens que irão comandar o secretariado do Estado.

Legenda: Secretários do Governo Elmano foram empossados no Palácio da Abolição Foto: Fabiane de Paula

Cerimônia na Assembleia

O governador chegou à Assembleia acompanhado da esposa, Lia Freitas, e da filha, Maria Beatriz, de 4 anos. A vice-governadora Jade Romero também acompanhou o cortejo, acompanha do esposo, Marcelo Paz.

Legenda: Elmano de Freitas na chegada à cerimônia de posse na AL-CE Foto: Thiago Gadelha

Eles foram recebidos por uma comitiva de deputados estaduais, liderada pelo presidente do Legislativo, o deputado Evandro Leitão (PDT).

O ex-governador e ministro da Educação, Camilo Santana (PT), acompanha a cerimônia na Assembleia, representando os ex-governadores do Estado. Também compõem a mesa a presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Nailde Pinheiro, o procurador-geral de Justiça, Manuel Pinheiro, e o presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Valdomiro Távora.

Legenda: Posse de Elmano de Freitas e Jade Romero na Assembleia Legislativa Foto: Thiago Gadelha

O governador foi levado ao Plenário por uma comissão formada apenas por deputados: Guilherme Landim (PDT), Salmito Filho (PDT), Romeu Aldigueri (PDT), Jeová Mota (PDT), Osmar Baquit (PDT), Acrísio Sena (PT), Nelinho (MDB), Zezinho Albuquerque (PP), Heitor Férrer (União), Audic Mota e Agenor Neto (MDB).

Logo depois, Elmano e a vice-governadora seguem para o Palácio da Abolição. A partir das 8h30, o cargo será transmitido a Elmano de Freitas pela agora ex-governadora Izolda Cela (sem partido). Também participam da cerimônia os secretários que irão integrar a nova gestão estadual.

Legenda: Evandro Leitão recepcionou o novo governador Foto: Thiago Gadelha

Após a posse, Elmano deve ir a Brasília, acompanhado do senador eleito e futuro ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e outros aliados, para a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Legenda: Camilo Santana com Evandro Leitão e Antônio Granja Foto: Thiago Gadelha

Lideranças na cerimônia

O ex-governador do Ceará, Lúcio Alcântara (União Brasil), participa da cerimônia de posse do novo governador na Assembleia Legislativa. Apesar de ter atuado na oposição ao petista durante a campanha eleitoral, defendeu a colaboração "para que o Ceará se desenvolva".

"Desejo que ele faça o governo que o povo cearense merece. Sou daqueles que está sempre com a expectativa favorável. Nós precisanis ter sempre em mente um governo bom, operoso, que paire acima de eventuais divergências políticas e até de caráter pessoal. Eu conheço o Elmano, apoiei a candidatura dele a prefeito de Fortaleza. E pelo que conheço dele, tenho razões de confiar que ele fará um bom governo", disse Alcântara.

Quem também acompanha a cerimônia é a presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, a desembargadora Nailde Pinheiro. Ela ressaltou a parceria do Judiciário com o Legislativo e o Executivo.

"O Poder Judiciário tem andado de mãos dadas com o Poder Legislativo e com o Poder Executivo. Nós podemos dizer que a gestão teve grandes demandas que há muito tempo não eram expendidas", pontuou, citando o acréscimo de novos desembargadores, a inauguração da Casa da Mulher Cearense e outras ações.

"Hoje, receber aqui Elmano de Freitas como novo governador do Estado do Ceará é também receber aquele parlamentar que, quando deputado, sempre trabalhou muito bem as demandas do Poder Judiciário. Há uma grande esperança de que o Judiciário seja bem acolhido", destacou a desembargadora.

Legenda: Elmano de Freitas, Evandro Leitão e Jade Romero Foto: Thiago Gadelha

Biografia do novo governador

Com 54,02% dos votos válidos, Elmano de Freitas (PT) foi eleito governador do Ceará no primeiro turno da eleição, no dia 2 de outubro, após uma disputa acirrada com Capitão Wagner (União) e Roberto Cláudio (PDT).

Apoiado por lideranças como os ex-governadores Camilo Santana e Izolda Cela, a candidatura de Elmano foi lançada após o racha na aliança entre o PT e o PDT no Ceará e reuniu apoio de diversos partidos, como o MDB, de Eunício Oliveira, e o PP, de Zezinho Albuquerque.

Nascido em Baturité e formado em Direito pela Universidade Federal do Ceará (UFC), Elmano de Freitas se filiou ao PT em 1989, junto com Luizianne Lins. Aliados de longa data, os dois se conheceram na UFC em 1988, quando ainda militava no movimento estudantil.

Foi ao lado dela, inclusive, que Elmano ganhou destaque como figura política. Em 2008, ele coordenou a campanha de reeleição de Luizianne à Prefeitura de Fortaleza. Na gestão petista, liderou a elaboração do orçamento participativo e foi secretário da Educação de Fortaleza.

Com apoio da então prefeita, ele foi escolhido como candidato do PT em 2012 para a disputa pela sucessão ao Paço Municipal, quando acabou derrotado por Roberto Cláudio no segundo turno da eleição.

Em 2014, foi eleito pela primeira vez deputado estadual, com 44 mil votos. Em 2016, foi vice na chapa pura de Luizianne Lins numa nova disputa pela Prefeitura de Fortaleza.

Em 2018, foi reeleito com mais de 58 mil votos e, em 2020, foi candidato à Prefeitura de Caucaia, mas não chegou a ir para o segundo turno.