Em primeiro discurso, Elmano se emociona, defende diálogo e faz homenagem a Cid, Camilo e Izolda

Em seu primeiro discurso como governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), emocionou-se ao fazer menção à família, defendeu o diálogo e uma gestão baseada em justiça e reverenceiou seus antecessores no Poder Executivo, Izolda Cela (sem partido), Camilo Santana (PT) e Cid Gomes (PDT).

"Trago comigo, desde muito jovem, da zona rural de Baturité, minha terra, um sentimento que me move e me dá força para lutar contra as injustiças e contra a desigualdade", disse o novo gestor. Em 2022, no dia em que foi oficializado candidato, Elmano perdeu o pai. Francisco Feitosa da Costa, conhecido como Seu Odilon, tinha 93 anos de idade e foi vítima de um infarto.

Ao pedir o apoio dos parlamentares cearenses, Elmano fez homenagem aos antecessores no cargo.

"Estou e sempre estarei aberto ao diálogo com cada um de vocês, assim como fizeram Camilo e Izolda nos últimos oito anos. Dois amigos e parceiros de projetos, dois amigos que agora terão a importante tarefa de ajudar a resgatar a Educação do Brasil, credenciados pelo importante trabalho que fizeram como os professores e professoras do Ceará, e com os estudantes, juntamente com outro governador, Cid Gomes, hoje senador da República. A eles meu agradecimento e homenagem", ressaltou Elmano.

O governador voltou a reforçar como prioridades de governo a segurança pública, a saúde e o combate à fome.

"Temos um longo caminho pela frente, apesar dos avanços. Sei dos enormes desafios principalmente nas áreas mais sensíveis, saúde, segurança pública e combate à fome. Não medirei esforços para que possamos superar qualquer dificuldade e avançar nas melhorias para o nosso povo, e para isso buscarei o apoio do nosso líder, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Legenda: Elmano de Freitas e Jade Romero foram empossados na Assembleia Legislativa Foto: Thiago Gadelha

O petista encerrou o discurso ressaltando a parceria entre os poderes e defendendo transparência nas divergências.

"Divergências sempre existirão, mas que sejam tratadas de forma transparente e respeitosa e sempre colocando o interesse maior da população em primeiro lugar".