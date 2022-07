Morre pai de Elmano de Freitas, deputado estadual e candidato ao Governo do Ceará

Morreu na tarde deste sábado (30) o pai do candidato a governador do Ceará pelo PT, Elmano Freitas (PT).

Francisco Feitosa da Costa, conhecido como Odilon, tinha 93 anos e faleceu em casa, no município de Baturité. A causa da morte não foi divulgada.

De acordo com a assessoria, a morte teria ocorrido por volta do horário do almoço, e o candidato teria sido informado do falecimento ao final do evento do PT que confirmou a candidatura do deputado ao Governo.

A governadora Izolda Cela (sem partido) se manifestou sobre o ocorrido e disse ter recebido a notícia com pesar.

O ex-governador Camilo Santana (PT) que também esteve no evento ao lado de Elmano, prestou solidariedade ao candidato em uma postagem nas redes. "Que Deus conforte familiares e amigos", disse.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil