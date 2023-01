Mandato de Elmano de Freitas e Jade Romero no Governo do Ceará vai até 5 de janeiro de 2027

O mandato do governador Elmano de Freitas (PT) e da vice-governadora Jade Romero (MDB) será mais longo do que o de seus antecessores. Os dois terão cinco dias a mais no comando do Governo do Ceará, já que a data da posse de novos chefes do Executivo foi alterada para ocorrer sempre ao dia 6 de janeiro.

Assim, o primeiro mandato de Elmano e Jade vai até 5 de janeiro de 2027. Os dois foram empossados na manhã deste domingo (1º), na Assembleia Legislativa do Ceará.

A lei que alterou a data de posse no Ceará foi aprovada no início de novembro, na Assembleia e passa a valer a partir de 2027. A medida buscou adequar a legislação estadual à federal, já que também houve alteração na data de posse presidencial.