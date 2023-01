Quem são Elmano de Freitas e Jade Romero, que assumem o Governo do Ceará de 2023 a 2026

O Ceará inicia, neste domingo (1º), um novo ciclo administrativo. A partir de hoje, Elmano de Freitas (PT) é o governador do Estado, enquanto Jade Romero (MDB) é a vice-governadora.

Elmano e Jade tomam posse na manhã deste domingo, na Assembleia Legislativa. Em seguida, o bastão do Poder Executivo Estadual é repassado a Elmano pela ex-governadora Izolda Cela, que encerra um ciclo de nove meses no comando da administração Estadual. Nesta semana, ela deve assumir a secretaria-executiva do Ministério da Educação (MEC) - que será chefiado pelo ex-governador e senador eleito, Camilo Santana (PT).

Legenda: A dupla saiu vitoriosa da corrida eleitoral ainda no primeiro turno Foto: Thiago Gadelha

Eleitos em outubro do ano passado com 54,02% (2.808.300) dos votos válidos, Elmano e Jade assumem o mandato até 2026. Conheça mais sobre a trajetória de cada um deles.

Elmano de Freitas

Nascido em Baturité, Elmano de Freitas da Costa tem 52 anos e começou a despertar o interesse em defesa das causas sociais na infância. Em sua cidade natal, integrou comunidades eclesiais de base da Igreja Católica da região, ajudando na alfabetização de crianças. Mudou-se para Fortaleza aos 15 anos com seus irmãos para Fortaleza para estudar.

Legenda: Em 2022, Elmano conseguiu aglutinar uma ampla base de apoio em torno de sua candidatura Foto: Fabiane de Paula

Na Capital, ingressou na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará (UFC), onde começou a se envolver mais ativamente com a militância e conheceu Luizianne Lins, em 1988, que cursava Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo. Engajados nos movimentos estudantis, os dois se filiaram juntos ao PT Ceará, em 1989.

Ao lado de Luizianne, Elmano ganhou protagonismo como figura política. Formado em Direito, advogou na defesa jurídica e política do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), de sindicatos e outros movimentos sociais.

Em 2008, ele coordenou a campanha de reeleição de Luizianne à Prefeitura de Fortaleza. Na gestão da petista, coordenou a elaboração do orçamento participativo e foi secretário da Educação de Fortaleza, entre 2011 e 2012.

Nome sempre defendido pela então gestora da Capital, Elmano foi lançado como candidato do PT em 2012 para a disputa pela sucessão da "lôra" - como Luizianne é também conhecida. Ela chegou a utilizar o apelido em slogans de campanha.

Na época, cenário semelhante ao da pré-campanha de 2022 pairava sobre aquela eleição. Aliados há seis anos, a então prefeita Luizianne Lins e os irmãos Ferreira Gomes romperam na disputa pela Prefeitura de Fortaleza após o grupo governista lançar a candidatura de Roberto Cláudio (hoje, do PDT).

Na eleição municipal de 2012, no entanto, Roberto aglutinava a maior quantidade de forças, com 13 partidos aliados em torno de sua candidatura, enquanto Elmano detinha cinco e o apoio da máquina pública - que naquela época enfrentava desgastes. No primeiro turno, Elmano e Roberto ficaram muito próximos no resultados das urnas - com uma vantagem de apenas 26 mil votos para o petista.

No segundo turno, todavia, Roberto conseguiu reverte a vantagem de Elmano e venceu a eleição com 53,02% dos votos válidos.

Em 2014, o petista foi eleito pela primeira vez deputado estadual, com 44 mil votos. Em 2016, foi vice na chapa pura de Luizianne Lins numa nova disputa pela Prefeitura de Fortaleza. Neste pleito, um dos slogans de campanha era "Volta, lôra".

Legenda: Elmano e Luizianne na campanha pela Prefeitura de Fortaleza em 2016 Foto: Kleber A. Gonçalves/Arquivo Diário do Nordeste

Em 2018, Elmao foi reeleito com mais de 58 mil votos e, em 2020, foi candidato à Prefeitura de Caucaia, mas não chegou a ir para o segundo turno. Lá, quem venceu a disputa foi Vitor Valim (atualmente, sem partido), colega de Assembleia de Elmano e oposição ao petista.

Em 2022, com apoio do ex-governador Camilo Santana (PT), da governadora Izolda Cela (sem partido), do MDB, do PP, do PCdoB, do PV, do Psol, da Rede e do Solidariedade, ele foi lançado como candidato do PT para disputa pelo comando do Governo do Estado após o racha com o PDT - que, aos moldes do que ocorreu em 2012 no âmbito da Capital, ocorreu após a oficialização do nome de Roberto para a disputa.

No dia da convenção partidária do PT para oficializar a candidatura de Elmano, no dia 30 de julho, o pai do petista, o agricultor Francisco Feitosa da Costa, conhecido como "seu Odilon", faleceu.

No dia 2 de outubro, primeiro turno da eleição, Elmano venceu a disputa pelo Palácio da Abolição com 54,02% dos votos válidos - derrotando o então candidato do União Brasil, Capitão Wagner, que obteve 31,72% dos votos válidos, e o então candidato do PDT, Roberto Cláudio, que alcançou 14,14% dos votos válidos.

Após a eleição, Elmano, junto com Camilo, tem atuado para retomar a aliança com o PDT no âmbito do Ceará. Parte da cúpula pedetista, inclusive, já demonstra apoio ao Governo do petista - que integrou alguns quadros da legenda em sua administração.

Jade Romero

Nascida em Fortaleza, Jade Afonso Romero (MDB) tem 37 anos e começou a manifestar interesse pela política ainda na infância, quando era aluna do extinto colégio Marista Cearense. Participou de movimentos estudantis, do Grêmio José de Alencar e da Pastoral da Juventude.

Legenda: Além de vice-governadora, Jade vai assumir a titularidade da Secretaria das Mulheres do Ceará Foto: Thiago Gadelha

Com interesse por políticas para a juventude, mulheres e esportes, Jade cursou Gestão Pública na Universidade de Fortaleza (Unifor), é especialista em Políticas Públicas e, atualmente, faz mestrado em Administração Pública pela Universidade de Lisboa, em Portugal.

Apesar deste ano ter sido a primeira vez que disputou uma eleição, ela é coordenadora de Núcleos do MDB Ceará, onde discute pautas paras de diversidade, igualdade racial, ambientais, sindicais, para as mulheres e juventude.

Como gestora, já foi secretária de Participação Popular de Fortaleza, de 2012 a 2014, no primeiro mandato do ex-prefeito Roberto Cláudio. De 2014 a 2019, atuou como assessora parlamentar do então senador Eunício Oliveira (MDB), pegando parte do período em que o emedebista foi presidente da Casa (2017-2019).

Depois disso, foi secretária executiva do Esporte e Juventude do Governo do Ceará entre 2019 e 2020. Na Pasta, ajudou a implementar areninhas nos 184 municípios cearenses e a executar o programa "Esporte em 3 Tempos", que fomenta atividades esportivas e sociais com crianças e adolescente de 7 a 17 anos.

Enquanto secretária também colaborou com a incorporação do projeto "Bolsa Atleta" como uma política pública de Estado. A medida beneficia, atualmente, mais de 6 mil atletas e paratletas com bolsas de R$ 200 e R$ 400.

Jade é, ainda, uma das principais incentivadoras do futebol feminino no Estado.

Além de vice-governadora, ela também ocupará o cargo de secretária das Mulheres do Ceará.