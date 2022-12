Assembleia aprova renúncia de Elmano como deputado para petista tomar posse como governador

A Assembleia Legislativa do Ceará aprovou, nesta sexta-feira (30), o termo de renúncia ao mandato de deputado estadual de Elmano de Freitas (PT). A medida é necessária para que o petista possa tomar posse como governador do Estado no domingo, 1º de janeiro.

Pela Justiça Eleitoral, o parlamentar eleito para um cargo no Executivo precisar renunciar ao mandato que exerce antes de assumir um novo. Elmano foi eleito governador do Ceará ainda no primeiro turno com 52,02% (2.808.300) dos votos válidos, em 2 de outubro.

O termo de renúncia do mandato de deputado foi enviado ainda na quinta-feira (29) por Elmano e deliberado pela Mesa Diretora da Casa nesta sexta, que se reuniu virtualmente para analisar a medida.

Com a renúncia de Elmano, o suplente imediato, deputado George Lima (PDT), foi efetivado como titular até o fim da atual legislatura - que termina em 1º de fevereiro, data em que a nova toma posse.

No domingo, a Assembleia Legislativa vai realizar, às 7h30, uma sessão solene extraordinária para empossar Elmano no cargo de governador e Jade Romero (MDB) como vice. Depois da cerimônia, eles irão para o Palácio da Abolição, onde a governadora Izolda Cela (sem partido) realizará a passagem de bastão.