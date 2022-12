Saiba como será a cerimônia de posse de Elmano e Jade no Governo do Ceará neste domingo (1º)

A Assembleia Legislativa do Ceará inicia, às 7h30 deste domingo (1º), uma sessão extraordinária para dar posse ao governador eleito do Ceará, Elmano de Freitas (PT), e para vice-governadora eleita, Jade Romero (MDB). Como a nova Legislatura ainda não tomou posse, os atuais deputados serão os responsáveis por empossar os novos mandatários do Estado.

O presidente da Casa, deputado Evandro Leitão (PDT), deve conduzir os trabalhos. Na ocasião, o petista deve ler o compromisso de posse e a mensagem governamental.

Na Assembleia, presidentes do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), do Tribunal de Contas do Ceará (TCE), deputados, prefeitos e outras autoridades devem participar da cerimônia, além de familiares. O evento será transmitido pelas redes sociais da Assembleia Legislativa.

Após a cerimônia na Assembleia, Elmano e Jade irão para o Palácio da Abolição, onde a governadora Izolda Cela (sem partido) irá transmitir o cargo ao petista. Lá, eles devem apresentar todos os secretário do novo Governo.

Depois da cerimônia, Elmano deve ir junto com o senador eleito Camilo Santana (PT) participar da cerimônia de posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em Brasília.

Trajetória de Elmano

Nascido em Baturité e formado em Direito pela Universidade Federal do Ceará (UFC), Elmano de Freitas se filiou ao PT em 1989, junto com Luizianne Lins. Aliados de longa data, os dois se conheceram na UFC em 1988, quando ainda militavam no movimento estudantil.

Foi ao lado dela, inclusive, que Elmano ganhou destaque como figura política. Em 2008, ele coordenou a campanha de reeleição de Luizianne à Prefeitura de Fortaleza. Na gestão da petista, coordenou a elaboração do orçamento participativo e foi secretário da Educação de Fortaleza.

Nome sempre defendido pela então prefeita, ele foi escolhido como candidato do PT em 2012 para a disputa pela sucessão ao Paço Municipal. Na época, cenário semelhante ao de 2022 pairava sobre aquela eleição. Aliados há seis anos na época, Luizianne Lins e os irmãos Ferreira Gomes romperam na disputa pela Capital, após o grupo governista lançar a candidatura de Roberto Cláudio (hoje, do PDT).

Naquele pleito, no entanto, Roberto era quem aglutinava a maior quantidade de forças, com 13 partidos aliados em torno de sua candidatura, enquanto Elmano detinha cinco. Mesmo com o apoio da máquina, o petista não saiu vitorioso do pleito, tendo obtido 46,98% dos votos válidos (576.435) no segundo turno.

Em 2014, foi eleito pela primeira vez deputado estadual, com 44 mil votos. Em 2016, foi vice na chapa pura de Luizianne Lins numa nova disputa pela Prefeitura de Fortaleza.

Em 2018, foi reeleito com mais de 58 mil votos e, em 2020, foi candidato à Prefeitura de Caucaia, mas não chegou a ir para o segundo turno. Em 2022, com apoio do ex-governador Camilo Santana (PT), da governadora Izolda Cela (sem partido), do MDB, do PP, do PCdoB, do PV, do Psol, da Rede e do Solidariedade foi lançado como candidato do PT para disputa pelo comando do Estado após o racha com o PDT.

No dia em que seu nome foi oficializado pelo PT, no dia 30 de julho, em convenção partidária, seu pai, o agricultor Francisco Feitosa da Costa, conhecido como "seu Odilon", faleceu.

No dia 2 de outubro, primeiro turno da eleição, Elmano venceu a disputa pelo Palácio da Abolição com 54,02% dos votos válidos - derrotando o então candidato do União Brasil, Capitão Wagner, que obteve 31,72% dos votos válidos, e o então candidato do PDT, Roberto Cláudio, que alcançou 14,14% dos votos válidos.