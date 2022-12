Quem é Fabrízio Gomes, novo secretário da Fazenda anunciado por Elmano

O governador eleito Elmano de Freitas (PT) deu seguimento à divulgação do secretariado nesta terça-feira (27) e anunciou, pelas redes sociais, Fabrízio Gomes para a Secretaria da Fazenda (Sefaz) do Estado.

"Anuncio agora o novo secretário da Fazenda, Fabrízio Gomes. Desejo sucesso e ótimo trabalho à frente da Sefaz!", disse Elmano em postagem.

Fabrízio é graduado em Economia pela Universidade Católica de Salvador (Ucsal) e Doutor e Mestre em Economia pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Desde 2007, ele é auditor contábil financeiro da Receita Estadual.

Além disso, é professor universitário na área de Economia Monetária e Fiscal e Finanças Públicas. Atualmente, é secretário-executivo do Tesouro Estadual e de Metas Fiscais da Sefaz.

Secretariado

O nome de Fabrízio já vinha sendo ventilado desde a escolha de Fernanda Pacobahyba para a gerência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). A atual chefe da pasta era preferência de Elmano, mas os planos mudaram com as definições em Brasília. Agora, ela vai trabalhar ao lado do futuro ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e da futura secretária-executiva do MEC e atual governadora do Ceará, Izolda Cela (sem partido).

Além de Fabrízio, Elmano anunciou, nesta terça, Sandra Machado para a Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) e Eliana Estrela para a Secretaria da Educação (Seduc).