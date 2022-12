Fernanda Pacobahyba é mais uma cearense confirmada em cargo de destaque no MEC

A atual secretária da Fazenda do Estado, Fernanda Pacobahyba, é mais um nome cearense que ocupará função de destaque no Ministério da Educação na gestão de Camilo Santana (PT).

O futuro ministro anunciou, nesta terça-feira (27), em Brasília, que Pacobahyba será a presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

O fundo é estratégico e atua na liberação de recursos da educação para estados e municípios e ainda na assistência técnica aos entes federados para garantir qualidade dos serviços na eduicação.

Pacobahyba tinha convite do governador Elmano de Freitas para seguir no cargo de secretária da Fazenda no novo governo. O colunista Victor Ximenes, deste Jornal, antecipou o convite recebido pela secretária.

A confirmação no FDNE cria nova dor de cabeça ao novo governador eleito, que precisará definir mais um secretário, em meio à indefinições.