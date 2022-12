Pacobahyba é convidada para o Governo Federal; permanência na Sefaz é incerta

Uma reviravolta envolvendo uma das peças mais importantes do secretariado estadual pode mudar o tabuleiro do Governo Elmano para 2023.

A secretária da Fazenda Fernanda Pacobahyba, nome de consenso para seguir à frente da gestão do Tesouro do Estado, foi convidada pelo futuro ministro da Educação, Camilo Santana, para integrar a equipe do Ministério. Ela ficaria na gestão do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), autarquia responsável pela execução de grande parte das ações e programas da Educação Básica.

Esta Coluna apurou que Pacobahyba tem interesse em assumir o novo desafio em Brasília, contudo, a ida não foi cravada até o momento.

Ela já havia alinhado com Elmano sua permanência na Sefaz-CE. Conforme esta Coluna noticiou no dia 21 de dezembro, a secretária havia inclusive enviado uma mensagem aos servidores confirmando que seguiria capitaneando a pasta, uma das mais cruciais da máquina estadual.

MEC com sotaque do Ceará

Pacobahyba goza da máxima confiança de Camilo e seria mais uma gestora do Ceará a compor o MEC, que deverá ter sotaque cearense bastante pronunciado – lembrando que Izolda Cela, atual governadora, será a secretária de Educação Básica do Ministério. O objetivo, claro, é espalhar o sucesso da educação pública cearense a todo o País.

Caso o destino da atual secretária da Fazenda seja mesmo Brasília, Elmano terá de encontrar, nesta reta final de 2022, um nome para substituí-la na Sefaz, o que certamente movimentará ainda mais as articulações políticas.

Considerando a excelente avaliação de Pacobahyba, tanto no meio político quanto entre o empresariado, a tarefa de Elmano não será fácil.