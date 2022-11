Elmano de Freitas confirma Fernanda Pacobahyba na Sefaz: 'aceitou o convite'

A atual secretária da Fazenda do Estado, Fernanda Pacobahyba, deverá permanecer no cargo durante o próximo governo. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (21) por Elmano de Freitas durante reunião com empresários do comércio, na sede da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).

O próximo chefe do Executivo estadual afirmou que teve uma conversa com a titular da Sefaz e que ela aceitou o convite para permanecer no cargo.

A medida era uma definição ainda dos tempos de campanha para o Governo do Estado, segundo Elmano, que já havia discutido algumas pautas econômicas como deputado estadual nos últimos anos.

"Na parte fazendária, o que eu defini é que Fernanda Pacobahyba deve permanecer. Como deputado, eu já notei que o preparo técnico dela é evidente. E eu já vi setores buscando acordos com o governo na mesa. Ela tem uma coisa de seriedade e uma correção que facilita no trato. Quando você trabalha com ela e concorda no ponto, você sabe que aquilo vai acontecer", disse o próximo governador.

"Eu já conversei com ela, tive um almoço e ela deve permanecer. Ela aceitou o convite", completou.

Nome aprovado

A informação foi celebrada por todos os empresários que estavam na reunião na CDL.

As análises são que Fernanda tem um perfil extremamente técnico, mas colaborativo e aberto às discussões por demanda dos setores da economia, gerando bons resultados para os negócios.