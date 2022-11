Fortaleza terá novo laboratório para análise de qualidade de combustíveis

Fortaleza receberá um novo laboratório de inspeção de derivados de petróleo para checagem de qualidade dos combustíveis importados e exportados a partir dos portos do Pecém e do Mucuripe. O investimento está sendo feito pelo Bureau Veritas, um dos líderes mundiais em Teste, Inspeção e Certificação (TIC).

O laboratório de OPM (do inglês Oil, Petrochemicals and Minerals) será responsável pela análise de qualidade de combustíveis, como diesel, gasolina, etanol, biodiesel, gás liquefeito de petróleo (GLP) conforme as exigências da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), além de minerais, como ferro, manganês, alumínio, e até metais preciosos como ouro, prata e platina.

A unidade será instalada no bairro Mucuripe, próximo ao petroquímico da capital cearense, e deverá auxiliar empresas nacionais e internacionais do setor de petróleo, petroquímicos, minerais e produtos siderúrgicos no controle de qualidade e volume de carga importado ou exportado.

“Há quase 200 anos, o Bureau Veritas contribui para a construção de um mundo de confiança por meio de rigorosos processos de controle de qualidade em diferentes setores. Nossas certificações são reconhecidas internacionalmente, dando maior confiabilidade às transações", disse Guilherme Cauduro, diretor-executivo de Agronegócios & Commodities do Bureau Veritas.

"O laboratório de Fortaleza vem ao encontro de uma demanda crescente na região por maior eficiência nas análises e inspeções, otimizando o fluxo das cargas que entram e saem pelo Porto de Fortaleza e Porto do Pecem”, completou.

Questionada, a empresa não informou o volume de investimento no empreendimento por questões internas.

Sobre as operações

Segundo dados do Bureau Veritas, os volumes de diesel e gasolina vendidos elas distribuidoras de combustíveis no Ceará no primeiro semestre de 2022 superaram os números registrados de 2019 2021. Ao todo, foram negociados 576,7 mil metros cúbicos.

Além disso, o Bureau apontou aumentos de 5,8% e 0,38% no consumo de gasolina e diesel, respectivamente, no mercado cearense no primeiro semestre de 2022 ante igual período de 2021.

Atualmente, o Grupo possui oito laboratórios de OPM próximos aos principais portos do Maranhão, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Paranaguá, Espírito Santo e Pará. As unidades foram responsáveis pela análise de 6 mil amostras no primeiro semestre deste ano.