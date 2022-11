De roupas a eletrodomésticos, veja os produtos que os fortalezenses querem comprar na Black Friday

Data que vem se consolidando como uma das principais do comércio brasileiro, a Black Friday deve movimentar R$ 315 milhões este ano em Fortaleza. É o que aponta um estudo realizado com consumidores de 18 anos ou mais na Capital.

Conforme o levantamento, 48,1% dos consumidores estão dispostos a irem às compras nessa data. Entre os itens preferidos nas intenções de compra estão eletrodomésticos, roupas, calçados e eletrônicos.

Neste ano, a Black Friday coincide com o primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo. Para o setor comerciário, a união dos dois eventos ajudará a potencializar os segmentos beneficiados, incrementando as vendas de bebidas, alimentação e material esportivo, além dos segmentos típicos da promoção.

A pesquisa aponta que 68,7% dos fortalezenses têm a intenção de realizar compras de valor superior a R$ 500, o que mostra a tendência de uma busca dos consumidores por bens semiduráveis.

Na forma de pagamento há o predomínio da intenção de uso do cartão de crédito (58,9% das respostas), seguido de pagamento à vista com dinheiro ou cartão de débito (44,4%) e Pix (12,4%).

Confira itens mais buscados para a Black Friday em Fortaleza

Eletrodomésticos (geladeira, fogão, máquina de lavar, secadora): 35,4%

Roupas: 28,5%

Calçados: 25,5%

Eletrônicos (TV, de som, câmera digital etc.): 20,9%

Celular/Smartphone: 14,8%

Artigos para casa (cama, mesa, banho, pratos, panelas, copos, etc): 12,3%

Móveis: 9%

Cosméticos e perfumes: 6,8%

Acessórios (bolsas, cintos, óculos, bijouterias etc): 4,8%

Brinquedos em geral: 3,6%

Artigos de decoração: 3%

Computador/Notebook/Tablet: 2,8%

Acessórios de informática e itens para celular: 2,1%

Tratamentos estéticos/salão de beleza: 2%

Artigos para bebês/crianças (roupas, carrinhos, chupetas...): 1,9%

Artigos esportivos: 1,9%

Semijóias/bijuterias: 1,8%

Passagens aéreas, ônibus, trem, navios: 1,7%

Bebidas (vinhos, espumantes, whiskys etc): 1,4%

Livros: 1,1%

Jogos, videogames: 0,9%

Pacotes turísticos: 0,7%

Reserva em hotéis, pousadas: 0,7%

Os dados são da Pesquisa sobre o Potencial de Consumo do Fortalezense para Black Friday 2022, realizada pela Fecomércio.

