Black Friday: empresa oferece lotes e casas com desconto de até 40% no Ceará

O setor imobiliário está entrando de forma cada vez mais forte na Black Friday. Um exemplo de ação neste ano vem da Planet Smart City, especialista em empreendimentos inteligentes, que está ofertando, neste mês de novembro, lotes (de 150 m²) com até 40% de desconto no projeto Smart City Laguna, em São Gonçalo do Amarante.

Outra condição promocional neste mês é o parcelamento em 100 prestações de R$ 300, sem juros.

Segundo a empresa, no Smart City Aquiraz, o comprador pode obter uma redução de até R$ 35 mil.

Há ainda vantagens oferecidas para a compra de casas, também com desconto de R$ 35.000 em Aquiraz e a entrada parcelada em até 24 vezes.

Expansão nas vendas

No ano passado, a companhia registrou um crescimento de até 25% nas vendas no período da Black Friday em relação aos outros meses do ano, e a expectativa é que, em 2022, este número avance 10% sobre a ação do ano passado.

“Percebemos que existe demanda para pessoas que desejam, na Black Friday, não comprar algo material para si, mas sim realizar um investimento duradouro e que trará rentabilidade ao cliente. Por isso, estamos nos colocando em um período bastante competitivo no mercado, mas também de grandes oportunidades”, analisa o diretor comercial da Planet Smart City, Edson Borba.

Fundada em 2015, a Planet Smart City tem sede em Londres e escritórios na Itália, Brasil, Reino Unido e Índia. No Brasil, a companhia conta com cinco projetos, sendo dois empreendimentos em operação no Ceará; um no Rio Grande do Norte; e dois na capital paulista.

