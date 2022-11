McDonald's planeja abrir até 7 novas lojas no Ceará

O McDonald's tem planos de expansão no Ceará. Nos próximos 5 anos, a rede de franquias deve abrir de 5 a 7 lojas no Estado, afirma Adolfo Bichucher, único franqueado da rede no Ceará.

As novas unidades integrarão uma robusta cadeia que hoje já conta com 26 restaurantes e 50 quiosques de sobremesas.

Conforme o empresário, todas as lojas serão reformadas nos próximos anos e passarão também a funcionar com energia produzida a partir de fontes renováveis.

Energia limpa

"Hoje, 90% dos nossos restaurantes no Ceará funcionam com energia renovável. Foi inaugurada em Quixeré uma planta de 4 megawatts. Vamos fazer uma expansão para atingir 100%. Tivemos uma parceria muito grande da Enel e do BNB (Banco do Nordeste) nisso", detalha o executivo.

Somente no Ceará, o McDonald's emprega 1.100 funcionários diretamente e faz 1,25 milhão de atendimentos por mês nos quiosques e restaurantes.

