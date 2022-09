Black Friday e Copa do Mundo devem aquecer comércio no quarto trimestre

A Black Friday se consolidou nos últimos anos como uma das principais datas do comércio em tempos de faturamento. E, neste ano, esse dia já naturalmente esperado pelos lojistas virá acompanhado por outro período de aumento nas vendas, a Copa do Mundo.

De acordo com levantamento feito pela consultoria Nielsen com 2.000 participantes de todo o País, 50% dos brasileiros pretendem utilizar a Black Friday para comprarem itens para se prepararem para a Copa.

O estudo relaciona que 87% das pessoas que compram na Black Friday assistem futebol, sendo que cerca de 59% dos brasileiros buscam adquirir bens duráveis como televisão, celulares e notebooks na data.

Cenário positivo

O presidente do Sindicato do Comércio Varejista e Lojista de Fortaleza (Sindilojas), Cid Alves, afirma que todos os cenários apontam para um quadro “positivíssimo” para o mês de novembro. Ele considera que a primeira Copa pós-pandemia deve ter uma tendência de consumo maior, após anos de isolamento.

Cid Alves Presidente do Sindilojas Eu vejo todas as atividades do comércio, toda a cadeia produtiva intensamente trabalhando no mês de novembro. Geração de emprego vai ser um número que imagino que vai ultrapassar todos os números de anos anteriores dentro da normalidade"

Para o economista Alex Araújo, o aquecimento no comércio deve começar antes mesmo da Black Friday, já que os consumidores costumam se planejarem para comprar com antecedência bens duráveis.

Os segmentos com maior procura devem ser relacionados à comemoração do evento esportivo, como televisores, freezers e churrasqueiras, além de vestuário.

Influência do 5G

Para além da confluência das duas datas importantes para o comércio, Alex Araújo acrescenta que a procura por equipamentos eletrônicos para essa Copa deve ser incentivada devido à chegada do 5G no Brasil.

Ele exemplifica que na última Copa do Mundo houve uma grande consolidação da TV digital, com uma corrida para a troca de equipamentos com a nova tecnologia. Para ele, televisores e celulares devem estar na frente nas vendas.

Alex Araújo Economista Acredito que esse movimento vai até muito próximo ao início da Copa, provavelmente [televisão] vai ser um dos itens mais procurados na Black Friday. Outro item que vai ser procurado são os aparelhos com 5G, os celulares ainda não aparecem nas intenções em destaque, mas como deve aparecer na promoção, deve ser um dos produtos de destaque”

O economista explica que a própria indústria já está antecipando lançamentos para evitar que os consumidores tenham de fazer compras de última hora. A movimentação principal de vendas já começou e deve se intensificar em novembro, até a Black Friday.

“Normalmente a indústria de eletrônicos concentra muito essa recuperação do investimento na primeira onda de vendas, a gente observa muito nesse momento nos aparelhos que são lançamento. É possível que uma boa parte da recuperação dos investimentos se dê antes da Black Friday, a Black Friday é uma estratégia para rotação de estoque”, pontua.

Mudança no Black Friday

Apesar das expectativas positivas para o mês de novembro, Cid Alves defende que o comércio poderia se beneficiar caso o Black Friday, previsto para o dia 25, fosse mudado para o início do mês.

“Como a Copa do Mundo não pode ser mudada, eu até acho que o Black Friday devia mudar para final de outubro, começo de novembro, a gente poderia fazer uma antecipação para que o mês de novembro todo fosse muito intenso”, coloca.

Segundo ele, as vendas de produtos de maior valor agregado ficariam menos concentradas no final do mês com uma mudança da data, garantindo um faturamento mais constante para os lojistas.

De qualquer forma, o comércio cearense já está se preparando.

“Nós estamos fazendo nossas compras para abastecer estoques agora, toda a cadeia comercial de bens está abastecendo estoques. Novembro vai ser um super mês, então estamos nos preparando agora”, destaca.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil